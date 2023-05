Matka varuje ostatných rodičov: Ak zbadáte toto na tele svojich detí, okamžite bežte za lekárom!

Keď nemenovaná matka spozorovala na tele syna červené pruhy, takmer všetci jej hovorili, že o nič nejde. Ona si však spomenula na príspevok zverejnený na Tiny Hearts Education a rozhodla sa, že nebude riskovať. Vzala preto chlapca k lekárovi, ktorý mu diagnostikoval lymfangitídu, čiže nebezpečnú a rýchlo sa šíriacu infekciu, informoval portál 7News. Červené pruhy na pokožke sú jedným z jej príznakov. Ak sa toto ochorenie nelieči, môže viesť k vážnym komplikáciám, akými sú infekcia kože, výskyt baktérií v krvi, sepsa a abscesy. "Lymfangitída je príznakom zápalu lymfatických ciev. Najčastejšie ju spôsobuje bakteriálna infekcia," uvádza Tiny Hearts na Instagrame.

Červené pruhy sa šíria od miesta uhryznutia, porezania, poškriabania alebo bodnej rany. Ochorenie môže byť spôsobené aj vírusmi, bakteriálnou infekciou a infikovanými chirurgickými ranami. Pruhy môžu byť menej alebo viac viditeľné, sú citlivé na dotyk a v niektorých prípadoch sa tvoria aj pľuzgiere. Medzi ďalšie príznaky patria zrýchlený tep, opuch, horúčka, zimnica a celkovo zlý pocit. Červený pruh sa začína v infikovanom mieste a tiahne sa smerom nahor k podpazušiu alebo slabinám. Je to znak, že infekcia sa zhoršuje, preto musíte vyhľadať lekárske vyšetrenie a potrebujete liečbu, zvyčajne antibiotikami. Rodičom sa odporúča, aby pri prvom spozorovaní tejto anomálie nakreslili po obvode pruhu čiaru. Týmto spôsobom sa potom dá ľahko zistiť, či sa zväčšuje.

Príspevok vyvolal stovky reakcií od rodičov, ktorí boli vďační za informácie. Mnohí sa zároveň podelili o svoje skúsenosti. "Tento príspevok zachránil našej dcére pred niekoľkými týždňami život! Mala bolesti v hornej časti chodidla, ktorá sa v priebehu 24 hodín zapálila. Označili sme si to miesto a potom sme si všimli červené pruhy, ktoré sa rýchlo šírili hore nohou smerom k slabinám. Vedela som, že to nie je v poriadku. Zobrali sme ju na pohotovosť a tam jej diagnostikovali lymfangitídu. V nemocnici zostala päť dní na intravenóznych antibiotikách," napísala jedna mamička. Iná sa zas podelila o odľahčený príbeh o svojom pokuse monitorovať podozrivý pruh. "Nakreslila som čiaru okolo vyrážky na tele môjho štvorročného syna, aby som mohla sledovať, či sa zväčšuje. Po piatich minútach som sa vrátila a on ju mal vyfarbenú fialovým zvýrazňovačom."