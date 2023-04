Experti prezradili, čo sa stane, keď si mesiac nestriháte nechty na nohách: Takto často by ste to mali robiť

Akým spôsobom a ako často by si mal človek strihať nechty na nohách, aký nechtový salón navštíviť a ktorému sa naopak vyhnúť, zhrnul magazín Best Life.

Ľudia si nestrihajú nechty na nohách z rôznych dôvodov

Podiater Bruce Pinker hovorí, že liečil niekoľko pacientov, ktorí sa zdráhali strihať si nechty na nohách, či už sami alebo od niekoho, pretože nemajú radi, keď sa niekto dotýka ich nôh. "Tieto psychologické dôvody môžu byť komplikované. Niektorí jedinci majú odpor k nohám, najmä ak majú plesne na nechtoch alebo deformované prsty." Faktorom môže byť aj znížená pohyblivosť, ktorá vekom narastá, či rôzne špecifické zdravotné problémy. "Niektorí ľudia majú zdravotné problémy, ako je predchádzajúca mozgová príhoda, rázštep chrbtice alebo reumatoidná artritída, ktoré menia tvar chodidiel a sťažujú strihanie nechtov. Niekedy sa tvar nechtov u ľudí môže časom zmeniť a ich strihanie sa môže stať extrémne bolestivé," vysvetľuje podiatrička Sondema Tarrová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Pozor na zarastanie nechtov na nohách

Ak si ľudia nestrihajú nechty dostatočne často, tie môžu zarásť a to je problém. Keďže nechty na nohách sú dlhé, majú tendenciu sa krútiť a vrastať do kože. Pinker poznamenáva, že chôdza sa vtedy môže stať bolestivou, čím sa zvyšuje možnosť zakopnutia a pádu. Ťažké prípady zarastených nechtov môžu vyžadovať antibiotiká. Ak sú nechty na nohách infikované hubami, plesňami alebo kvasinkami a nie sú pravidelne strihané, infekcia sa môže rozšíriť a viesť k plesni na nohách a možno aj k celulitíde.

Galéria fotiek (4) Zdroj: thinkstockphotos.com

Dobrou správou je, že si v skutočnosti nemusíte strihať nechty na nohách tak často, ako si možno myslíte. "Niekoľko faktorov, ako je krvný obeh, výživa alebo určité zdravotné stavy môžu ovplyvniť to, ako rýchlo rastú vaše nechty na nohách. U zdravého človeka by sa mali nechty strihať každé tri až štyri týždne, ale až po každých deviatich až dvanástich týždňov u niekoho, kto má napríklad zlý krvný obeh," radí Tarrová. Pinker odporúča, aby si mladí ľudia robili pedikúru každé dva až štyri týždne, zatiaľ čo starším osobám zvyčajne postačuje strihať si nechty na nohách každý jeden až dva mesiace v závislosti od rýchlosti rastu. Nechty si strihajte rovno. Nezaobľujte rohy ani nestrihajte nechty príliš nakrátko, pretože to zvyšuje riziko zarastania nechtu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Niektorí by si nikdy nemali strihať nechty na nohách

Ak neznášate strihanie nechtov na nohách, možno budete chcieť zájsť do salónu na pedikúru. Starší ľudia s veľmi zhrubnutými nechtami na nohách by mali navštíviť podiatra. Ak máte slabý prietok krvi, neuropatiu alebo cukrovku, nemali by ste navštevovať nechtové salóny vôbec. Tieto skupiny ľudí sú totiž vystavené výrazne vyššiemu riziku infekcie a amputácie prstov na nohách. Starostlivosť o nechty by mal v týchto prípadoch vykonávať zdravotnícky personál.

Odborníci zdôrazňujú, že ak pôjdete cestou salónu, je dôležité uistiť sa, že dodržiava hygienické normy. "Je dôležité, aby nástroje, ktoré používajú, boli buď jednorazové a vyhodené po každom klientovi, alebo sterilizované v autokláve. Ak salón, ktorý navštevujete, nerobí ani jednu z týchto vecí, výrazne sa zvyšuje riziko, že sa nakazíte nechtovou hubou, plantárnymi bradavicami alebo bakteriálnou infekciou," varuje Tarrová.