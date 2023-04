Vedci zverejnili desivé odhalenie o mladých ženách, ktoré boli zaočkované vakcínou AstraZeneca

LONDÝN - U mladých žien, ktoré dostali aspoň jednu dávku covidovej vakcíny od AstraZeneca, je pravdepodobnejšie, že zomrú na problémy so srdcom do dvanástich týždňov po očkovaní. Odhalila to analýza záznamov o očkovaní a úmrtí vo Veľkej Británii.

Vakcína AstraZeneca nebola nikdy povolená na použitie v Spojených štátoch. K novembru 2022 však bolo celosvetovo dodaných viac ako tri miliardy dávok vakcíny. Je schválená na použitie vo viac ako 170 štátoch, hoci v posledných mesiacoch sa niektoré spoliehali iba na bivalentné mRNA vakcíny pri poslednom kole preočkovania pre omikronovú dominanciu, píše The New York Times. Analýza informuje o šiestich úmrtiach súvisiacich so srdcom na 100 000 mladých žien, ktoré dostali aspoň jednu dávku vakcíny v Británii. U týchto žien bola smrť súvisiaca so srdcom 3,5-krát vyššia v priebehu dvanástich týždňov po očkovaní než po dvanásťtýždňovom období.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Veľká Británia v apríli 2021 stiahla vakcínu AstraZeneca pre ľudí mladších ako tridsať rokov v súvislosti s rizikom výskytu zriedkavých, ale nebezpečných krvných zrazenín. V tom čase boli očkované mladé ženy najmä medzi zdravotníckym personálom alebo zdravotne zraniteľnými, pretože ľudia s vysokým rizikom nákazy covidu boli v tom období očkovaní ako prví. Výsledky štúdie teda nemusia platiť pre bežnú populáciu. "Je možné, že ľudia, ktorí sú klinicky extrémne zraniteľní, sú náchylnejší na vedľajšie účinky očkovania," povedal hlavný štatistik britského úradu a jeden z vedúcich výskumníkov štúdie Vahé Nafilyan. Výsledky boli zverejnené v časopise Nature Communications.

Stále prevažujú pozitíva očkovania

Výskumníci nezistili významne zvýšené riziko úmrtia v žiadnej inej podskupine alebo pri vakcíne Pfizer-BioNTech mRNA, ktorá bola tiež široko používaná v Británii. Štúdia nepreukázala, že vakcíny spôsobili smrť. Prínosy vakcín proti covidu stále výrazne prevažujú nad rizikami a výskyt škodlivých udalostí po očkovaní zostáva veľmi nízky, zdôraznili vedci a ďalší odborníci. V analýze bola nákaza spojená s jedným ďalším úmrtím na každých 12 000 nezaočkovaných mladých ľudí a jedným ďalším úmrtím na každých 56 000 zaočkovaných mladých ľudí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Výskumníci spojili záznamy o očkovaní s úmrtiami z akejkoľvek príčiny zaznamenanými u ľudí vo veku 12 až 29 rokov. Odhalili veľmi malý nárast úmrtí súvisiacich so srdcom v priebehu troch mesiacov po očkovaní u mladých mužov po druhej dávke mRNA vakcíny. Tento nález ale nie je štatisticky významný. Iba mladé ženy, niečo vyše 177 000, ktoré dostali aspoň jednu dávku AstraZeneca, mali vyššie riziko úmrtia súvisiaceho so srdcom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Iné štúdie spájajú vedľajšie účinky vakcín so špecifickými podskupinami. Údaje z niekoľkých krajín spájajú vakcíny mRNA COVID so zvýšeným rizikom myokarditídy a perikarditídy, čiže zápalu srdca alebo jeho vonkajšej výstelky, najmä u mužov vo veku od 12 do 29 rokov. "Našťastie, keďže sa zhromažďuje a zverejňuje stále viac týchto typov údajov, môžeme si byť aj naďalej istí, že miera závažných vedľajších účinkov, označovaných ako nežiaduce udalosti, je pozoruhodne nízka pre oba typy vakcín," dodala kardiologička a výskumníčka na Smidt Heart Institute v Los Angeles Susan Chengová.