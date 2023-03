Geniálny projekt Slováka je hitom na sociálnej sieti: Vytvára novotvary v slovenčine, dobre vás pobavia

Slovenčina je studnicou inšpirácie pre mnohých kreativitou obdarených jedincov. Dôkazom toho je projekt Doslovníčka, ktorý autor zverejňuje na svojom Facebooku a Instagrame, kde má dokopy tisíce fanúšikov. "Slovenčina nová i zrecyklovaná. Novotvary a patvary. Slová, ktoré Ludevít nedožil a Sibyla ešte neschválila," píše autor projektu. Jeho výtvory sú slovnými prešmyčkami nášho jazyka a majú odrážať súčasnú dobu. Často odkazujú či už na bežné všedné problémy, rodičovstvo, prácu, ale občas aj na naše úrady, politiku alebo spoločenské dianie vo svete.

Pri receptoch, ktoré začínajú slovom "Falošný" treba zbystriť. Obvykle sa jedná o pachúťku. Za slovo ďakujeme Danielovi,... Posted by Doslovníčka on Friday, June 17, 2022

Mám slzu v oku, keď čítam: Ak ste mali alebo máte živnosť na území Angoly a poberáte starobný dôchodok na mieste... Posted by Doslovníčka on Wednesday, March 15, 2023

V autorových novotvaroch sa nájdu aj sledovatelia: "Prepisovať koncesionárske poplatky na pošte ma naučilo. Dobrý deň, chcel by som prepísať RTVS tuto z pána na mňa. No to nie. To my nerobíme. To sa nedá. Vieme pána odhlásiť a vás prihlásiť. A ja že no tomu sa hovorí prepis. Päť minút sme sa naťahovali. Človek musí milovať Slovenskú poštu," napísal užívateľ k výrazu "plačivo".

Toto slovo existuje už dva dlhé roky. Dnes je potrebné si ho pripomenúť znova v duchu hesla: This aged well. #doslovníčka #matovitáča #slovo #slovíčka #slovodna #slovonadnes #noveslovo Posted by Doslovníčka on Monday, September 5, 2022

Pozor! V žalostnom stave je chodník, nie ten naničhodník, ktorý po ňom ide. #doslovníčka #naničchodník #slovo #slovíčka #slovodna #slovonadnes #noveslovo Posted by Doslovníčka on Friday, December 23, 2022