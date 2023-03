Záhada zo 70. rokov nedala spávať mnohým expertom: Zmrzačené telá bez orgánov... čo sa im stalo?!

V niektorých častiach USA zhruba pred päťdesiatimi rokmi a nakrátko opäť v Oregone v roku 2019 boli za záhadných okolností nájdené tisíce mŕtvych kusov dobytka. Zvieratá vykazovali známky zmrzačenia vrátane odstránenia orgánov, často chirurgickými rezmi. "Rančeri po celej krajine hlásili podobné nálezy medzi ich zohaveným dobytkom. Uši, oči, vemená, konečník a pohlavné orgány boli vyrezané s chirurgickou presnosťou," píše sa v starej správe.

Niektorí ľudia tieto tajomné príbehy spojili so zvláštnymi svetlami, ktoré sa údajne vznášali na oblohe v dňoch, kedy došlo k zmrzačeniu dobytka. Nadšenci UFO tvrdili, že znetvorenie vykonali mimozemšťania, ktorí možno chceli ochutnať hovädzie mäso. Ďalšie bizarné teórie zahŕňali vyčíňanie satanistov. Miestne orgány a FBI sa snažili prísť s nejakým vysvetlením. Zatiaľ čo farmári, ufológovia a tlač hovorili o mimozemšťanoch a vládnych sprisahaniach, vyšetrovatelia sa na situáciu pozerali pragmatickejšie. Nedostatok ľudských stôp alebo stôp po pneumatikách na mŕtvolách môže byť napríklad spôsobený tým, že sa k zvieraťu nepriblížil žiadny človek.

Vinníkom boli muchy

Jeden zo šerifov okresu Washington rozbehol svoje vlastné vyšetrovanie. Nechal mŕtvu kravu vonku na otvorenom poli, aby zistil, čo sa s ňou stalo v podobných podmienkach. Herb Marshall a jeho tím sledovali zviera vo dne aj v noci, pozorovali rozklad a dávali pozor. Čoskoro našli pravdepodobných vinníkov - veľké množstvo múch. Tie nakládli vajíčka do mäkších tkanív, ako sú oči, uši a konečník. Červy tieto časti krátko nato zožrali a vytvorili rany, ktoré vyzerali ako chirurgické rezy. "V priebehu niekoľkých hodín došlo ku stavu, v ktorom sme našli ostatné zvieratá pri našom vyšetrovaní," uviedol Marshall.

Veterinári v tom čase poukázali na to, že iní zdochlinári, vrátane líšok, rysov, kojotov a strák, často využívajú tieto mäkké tkanivá a môžu pri tom vytvárať rany, ktoré pripomínajú chirurgické rezy. Nedostatok krvi u zvierat možno vysvetliť tým, že krv sa hromadí na dne jatočného tela počas prirodzeného rozkladu. FBI, aj keď nedokončila úplné vyšetrovanie, tiež prisúdila zmrzačenie zdochlinárom.

V roku 2019 bolo v Saleme v Oregone naraz nájdených päť mŕtvych býkov bez zjavnej príčiny, čo vyvolalo ďalšie špekulácie. "Utratiť úplne zdravé zviera by bolo zvláštne. Prísť o päť mladých, veľmi zdravých, dokonalých býkov, to sa vymyká normálu," povedal spolumajiteľ ranča Colby Marshall tlačovej agentúre AP. V tomto prípade niektorí špekulovali, že za smrťou býkov stojí človek. Je ale otázne, čo chcel dotyčný robiť s chýbajúcimi orgánmi, ktoré sa dajú veľmi ľahko kúpiť na bitúnku alebo dokonca získať zadarmo. "Osobne by som sa prikláňal skôr k okultizmu, kde ľudia z akéhokoľvek dôvodu prichádzajú do rôznych oblastí a venujú sa takýmto veciam," myslí si Marshall. Rovnako ako v 70. rokoch, najpravdepodobnejším vysvetlením boli podľa úradov zdochlinári, hoci presná príčina smrti zvierat zostáva nejasná.