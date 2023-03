Desivé odhalenie o ruských wagnerovcoch?! Ukrajinský vojak tvrdí, len takto sú schopní ísť na istú smrť

Ukrajinský vojak bojujúci v Bachmute pre The New York Times povedal, že jeho jednotka sa zamýšľala nad tým, či bojovníci patriaci do Wagnerovej skupiny nie sú na drogách. Hoci o tom neexistujú žiadne dôkazy, nie je to prvýkrát, čo sa Ukrajinci nahlas čudujú, že správanie niektorých ruských vojakov by mohlo byť vyvolané drogami. Wagnerova skupina je ruská polovojenská jednotka, ktorá sa ukázala ako kľúčový spojenec v postupe Ruska na Ukrajine. V minulosti vyvolala kontroverziu, keď ponúkla odsúdeným ruským väzňom slobodu výmenou za boj. Istý 48-ročný väzeň, ktorý si zvolil službu vo Wagnerovej skupine, začiatkom tohto mesiaca pre Wall Street Journal povedal, že ho trénovali iba tri týždne a že očakával, že na svojej prvej misii zomrie. Vyslúžilý americký námorník odhadol, že priemerná dĺžka života vojaka Wagnerovej skupiny na fronte na východnej Ukrajine je len štyri hodiny.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Vojaci z ukrajinskej Tretej útočnej brigády, ktorá teraz bojuje s Wagnerovou skupinou v Bachmute, sa domnievajú, že správanie wagnerovcov môže byť výsledkom užívania drog. Dôstojník jednotky priblížil, že desať až pätnásť bojovníkov wagnerovcov postupovalo na svoje pozície, až k ich takmer istej smrti, každý deň počas prvého mesiaca bojov, uvádza Insider. "Sú zabití a prídu znova. Našich chlapov zaujíma, či sú na drogách. Ako inak môžu ísť na istú smrť a prekračovať hnijúce mŕtvoly svojich kolegov?"

Ukrajinci predtým špekulovali, že ruskí vojaci brali drogy v novembri, keď sa začala zima. Agentúre AFP povedali, že ruskí vojaci vyzerali ako zombie. "Zastrelíte ich a ďalší neustále prichádzajú." Ďalší ukrajinský vojak vo februári vyhlásil, že postupujúce ruské sily vyzerali ako zo zombie filmu, keď preliezali mŕtvoly svojich priateľov. "Vyzerá to tak, že je veľmi, veľmi pravdepodobné, že pred útokom dostali nejaké drogy."

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Drogy sa počas vojen používali aj v minulosti

Existuje dlhá história užívania drog vo vojnových konfliktoch. Počas druhej svetovej vojny nacistické Nemecko podávalo amfetamíny, ktoré boli ponúkané ako "zázračný produkt". Nacistickí vojaci užívali drogy, aby zvýšili svoju bdelosť a ostražitosť. V rovnakom konflikte zas dalo sovietske ministerstvo obrany každému vojakovi v prvej línii podľa správy z Macalester College prídel vodky nazývaný "komisársky prídel". A v prvej svetovej vojne podľa BBC bolo užívanie kokaínu a heroínu medzi vojakmi bežné. Obchodné domy dokonca predávali súpravy na užívanie drog, ktoré boli predávané ako pekný darček pre tých, ktorí bojovali v prvej línii.