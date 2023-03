Otec zháňal opatrovateľku pre svoju dcéru: Z toho, čo sa žien pýtal na pohovore, vám bude zle

NEW YORK - Istý otec zo Spojených štátov mal obťažovať uchádzačky o prácu opatrovateľky jeho ročnej dcéry. Jedna zo žien tvrdí, že ju počas pracovného pohovoru žiadal o orálny sex. Možno by sa to všetko podarilo utajiť, keby na úchyla niekto neupozornil na sociálnej sieti.

V skupine rodičov a opatrovateliek z Upper West Side na Manhattane na Facebooku sa strhla búrlivá diskusia po tom, čo kamarátka pestúnky napísala varovanie ohľadom spolupráce s finančným analytikom Jasonom Kupermanom (43). "Prosím, vyhnite sa tomuto mužovi za každú cenu alebo komukoľvek, kto sa zdá, že by vás chcel využiť," napísala istá žena. Pod príspevkom sa rýchlo začali zbierať reakcie.

Rôzne opatrovateľky, podobné skúsenosti

Dvadsaťsedemročná pestúnka z Thajska, ktorá nechcela byť menovaná, opísala svoju skúsenosť pre denník New York Post. Uviedla, že bola na pohovore s Kupermanom, ktorý ju vzal do jednoizbového bytu samú. Keď bol v kúpeľni, ukázal na posedenie a poznamenal, že to by bolo dobré na orálny sex. "Opýtal sa ma, či rada robím orálny sex, či som ho už predtým robila." Na to opatrovateľka neodpovedala. Neskôr sa jej ešte raz opýtal: "Robíš fajku?" na čo reagovala záporne. Vystrašená žena začala tajne nahrávať Kupermana na telefón. Údajnú nahrávku poskytla spomínanému denníku. Keď sa chystala odísť, chcela vedieť, prečo jej položil takú otázku. "Je to ako upratovanie skrine, pranie bielizne. Nemusíte. Len som sa pýtal. Nemusíte," povedal na nahrávke. Newyorská polícia potvrdila, že dostala sťažnosť od ženy, ktorú na pracovnom pohovore na Kupermanovej adrese žiadali o sex.

A prospective nanny said that her meeting with Jason Kuperman at his apartment left her traumatized Posted by MEAWW on Saturday, March 18, 2023

Niekoľko žien, ktoré si prečítali varovanie na Facebooku, sa podelilo o podobné skúsenosti. "Som súčasťou brazílskej skupiny na stráženie detí v meste a tri dievčatá povedali to isté. Báli sa niečo povedať alebo ísť na políciu kvôli imigračnému statusu," napísala jedna z nich. Jedna Brazílčanka prezradila, že si s Jasonom vymieňala správy o možnej práci, v ktorej jej povedal, že je príliš krásna a nebude sa vedieť ovládať.

Ďalšia opatrovateľka z Manhattanu (22) pre New York Post povedala, že v lete pracovala pre rodinu asi mesiac, kedy Kuperman mal rôzne komentáre vrátane toho, že bola príliš príťažlivá na to, aby bola opatrovateľkou. "V posledný deň ma chytil za zadok pred mamou. To bola moja posledná kvapka." Dievčina dala na druhý deň výpoveď prostredníctvom SMS, ale Kuperman sa s ňou stále snažil spojiť. "Som za teba úplne šťastný, že si si našla lepšiu prácu. Vôbec žiadne ťažké pocity. Nie je potrebné ghostovať alebo blokovať. Mám z teba radosť. Rád by som zostal v dobrom vzťahu," napísal jej. Iná Newyorčanka (21) si údajne s chlípnikom vymenila správy o práci opatrovateľky a požiadala ho, aby sa s ním stretla na pohovor na verejnom priestranstve a nie v dome, ako požadoval. "Znie to, akoby ste boli vystrašená a nezrelá, takže na to zabudnime," odpísal jej.

Kuperman v oficiálnom vyhlásení označil obvinenia žien za kategoricky nepravdivé. "Niektoré sú od ľudí, ktorých som nikdy nestretol. Iné sú od ľudí, ktorí mi po rozhovore napísali, aké milé bolo stretnúť sa a dúfali, že so mnou budú čoskoro spolupracovať. Cítim sa hrozne, ak som neúmyselne spôsobil niekomu nepríjemný pocit nepochopeným komentárom alebo zlým pokusom o humor. Ako otec dcéry sám plne podporujem rovnosť a našu spoločnú spoločenskú zodpovednosť. Aj keď sú tieto obvinenia nepravdivé, beriem to ako príležitosť na zamyslenie sa nad tým, ako sa môžem aktívnejšie podieľať na práci na zlepšení našej spoločnosti pre budúcnosť mojej dcéry," hájil sa. Jeho manželka dodala, že Jason je "milujúci manžel a fantastický otec".