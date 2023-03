Nechutný trapas počas videohovoru vedkyne: Sledovali ju laureáti Nobelovej ceny, keď sa stalo... NO FUJ!

Ellie Hurerová je doktorandkou štrukturálnej biológie a hosťujúcou lektorkou na University of Hertfordshire v Anglicku. Nedávno bola účastníčkou panelu počas virtuálneho ceremoniálu European Inventor Award, kde mala porozprávať o kariére vo vede. Jej videohovor pred tisíckami sledovateľov však prerušil jej pes, ktorý si vybral tú najnevhodnejšiu chvíľu na hlučné zvracanie. "Je skvelé byť vedcom a vynálezcom," začala Hurerová, keď jej slová domáci miláčik prerušil hlasným dávením. Mladá žena sa priblížila ku kamere v snahe zamaskovať hluk, ale márne.

Svoj zážitok nabrala odvahu zverejniť na svojom TikToku až o rok neskôr. Video zaznamenalo už milióny zhliadnutí a množstvo zväčša pobavených komentárov. "Znie to ako exorcizmus," okomentoval dávenie psa jeden z komentujúcich. "Haha, roztopil by som sa priamo na mieste a už by som sa nespamätal. Znie to ako scéna z Walking Dead," podotkol ďalší.