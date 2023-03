Najlepší dizajn pre spálňu podľa znamenia: Býk je jasný a čo taký Škorpión alebo Panna?

BRATISLAVA - O svojom bývaní a jeho dizajne ste vždy rozhodovali sami alebo so svojím partnerom. Mysleli ste si, že najviac váš vkus ovplyvňuje finančná situácia, ponuka alebo osobné preferencie. Nie je to úplne pravda! Vaše znamenie a obdobie, kedy ste sa narodili, zohráva väčšiu úlohu, než ste predpokladali. Pozreli sme sa na to, aký je najlepší dizajn pre vašu spálňu na základe znamenia.

Vodnár, Blíženci

Tieto znamenia patria medzí vzdušné, ktoré potrebujú voľnosť cítiť aj vo svojej domácnosti. Nepreferujú zaplnený priestor a veľký počet dekorácií alebo fotiek na každom voľnom mieste. Sú to ľudia, ktorí potrebujú pohyb a práve nadbytočné skrinky alebo komody by im v spálni prekážali. Ľudia narodení v tomto znamení preferujú bledé farby, najviac ocenia bielu. V spálni im stačí iba posteľ a skriňa. Televízor či iná elektronika im príde obmedzujúca a navodzuje mu pocit stiesnenia. Vzdušnosť u nich prevláda aj pri výbere materiálov, ktoré sú použité u nich v domácnosti. Ľan je látka, ktorá ich priťahuje, a to najmä z dôvodu priesvitnejšieho materiálu. Niekedy majú chuť experimentovať s farbami, ale nie vždy je to dobrý nápad.

Ryby, Rak

Ľudia, ktorým patria tieto znamenia majú veľmi dobrý umelecký vkus. Keď prídete ku ním domov, hneď to budete cítiť. Ich dom je jedno dizajnové nebo! Pozor, nemyslite si, že to preháňajú. Sú výbornými pozorovateľmi a hneď vedia povedať, keď je niečo gýčové. Na ich stenách nečakajte farby ako sú červená, oranžová alebo ružová. Najradšej majú neutrálne alebo jemné farby. Najčastejšie ide o odtiene modrej, ktorou vyjadrujú ich spojenie s oceánom. Uprednostňujú mramor či hodváb, ktorý im evokuje pokoj a rovné línie. Na nočných stolíkoch majú vyhradené miesto rodinné fotografie, ktoré uhasia ich nekončiaciu nostalgiu.

Baran, Lev

Ohnivé znamenia, ktorými je práve baran a lev, potrebujú vo svojej domácnosti odvážnosť. Sú veľmi čistotní a chcú udržiavať veci v minimalistickom štýle. Čiernobiely základ sa bude striedať s ohnivými farbami, ktoré si vyžaduje ich znamenie. Miestnosť v industriálnom štýle pre nich pôsobí ako balzam na dušu. Barani uprednostňujú materiály ako kov, oceľ alebo betón. Nevyhnutnosťou je osvetlenie, ktoré sa bude prispôsobovať ich aktuálnej nálade. Sebavedomé a odvážne Levy sa neboja byť stredobodom pozornosti. V ich spálni sa budete cítiť ako v Hollywoode.

Býk, Panna

Býk je Býk. Miluje svoje pohodlie, ale zároveň oceňuje kvalitné veci v jeho živote. Na kvalite si potrpí aj pri výbere materiálov do svojej domácnosti. V ich spálni skoro vždy nájdete bledé drevo, pastelové odtiene a veľa prirodzeného svetla. Svoj perfekcionizmus má Býk veľmi podobný s ľuďmi narodenými v znamení Panny. Milujú jednoduché a čisté línie. Nie sú fanúšikmi neporiadku, preto majú všetko skryté v organizéroch a úložných priestoroch. Obidve znamenia ocenia neutrálne farby, ktoré sú oživené škvrnami zelenej, hnedej alebo tmavomodrej farby. Nekupujú zbytočne nové veci a snažia sa starým veciam vdýchnuť nový život.

Škorpión, Váhy

Dramatickosť týchto znamení je spojená aj s ich farebnou paletou v spálni. Preferujú tmavé odtiene ako čierna alebo tmavohnedá. Tmavšiu farebnosť nevynechávajú ani pri výbere nábytku, ktorý uprednostňujú v tmavých farbách. Dizajn spálne dopĺňajú kontrastnými líniami a doplnkami, ktoré im do života prinášajú rovnováhu. Tá je dôležitá aj pre znamenie ovládané Venušou - Váhy. Sú protikladom Škorpiónov. Zatiaľ čo oni milujú tmavé farby s jemnými kontrastnými odtieňmi, Váhy preferujú bledé farby s doplnkami v tmavších farbách. Spoločným prvkom ich spálne sú kovy, z ktorých najviac obľubujú zlato. Elegancia je to, čo potrebujú a krikľavosť alebo gýč považujú za drzé alebo neslušné.

Strelec, Kozorožec

Strelci do ich domácnosti radi prinášajú rôzne kultúry a krajiny, ktoré navštívili. V izbách veľmi často nájdete mapy či exotické prvky. Všetko kombinujú so všetkým. Ich maximalizmus je badateľný už na prvý pohľad. Marocký koberec, mozaikové dláždice a pestrofarebné steny? Pre Strelcov to pri zariaďovaní izby nie je žiadna prekážka. Podobný problém majú aj Kozorožci. Ich nerozhodnosť a materializmus sú kameňom úrazu. Keď sa nevedia rozhodnúť, zoberú obidve veci a preto sa ich spálňa sem-tam podobá cirkusu. Evokuje pocit neporiadku, ťažkosti a nerozhodnosti. Jediný prvok, korý sa opakuje v každom rohu, je drevo. Milujú ho!