Takýto vplyv pandémie KORONAVÍRUSU experti nečakali: Zavreli sa zoo a pozrite, čo sa stalo so zvieratami

Interakcie návštevníkov sú považované za kľúčové pre dobré životné podmienky zvierat v zoologických záhradách. Tieto interakcie môžu byť pozitívne alebo negatívne. Vedci chceli zistiť, čo sa zmenilo u zvierat v zoo počas pandémie, keď ich nenavštevovali davy ľudí. Pozorovania boli zaznamenané v Twycross Zoo a Knowsley Safari vo Veľkej Británii pred a po návrate návštevníkov, píše Science Alert.

Počas niekoľkých mesiacov a viacerých období otvorenia a zatvorenia došlo k viditeľným zmenám v správaní primátov, ktoré sa líšili v závislosti od zvieraťa. Šimpanzy začali jesť čoraz viac a zaoberali sa svojimi výbehmi. Keď sa návštevníci vrátili, paviány v safari parku sa prejavovali menej sexuálne a dominantne. Mali tiež tendenciu približovať sa k autám návštevníkov častejšie v porovnaní s vozidlami rangerov, ktoré videli, keď bol park zatvorený. Či boli tieto zmeny pozitívne alebo nie, je ťažké povedať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Výskumníci naznačujú, že vracajúci sa návštevníci zrejme stimulovali šimpanzy a paviány, gorily a šimpanzy bonobo v dôsledku toho zas trávili menej času osamote, čo možno považovať za pozitívne. Zároveň by sa dalo tvrdiť, že gorily, ktoré sú prirodzene viac sedavé zvieratá, boli rušené davmi v tom, že trávili menej času oddychom. To, že gorily po návrate návštevníkov menili časti výbehov, v ktorých trávili najviac času, naznačuje, že toto narušenie do istej miery zvládajú. "Zmeny správania a zmeny vo využívaní priestorov v prítomnosti návštevníkov zvýrazňujú adaptabilitu druhov zoologických záhrad na ich prostredie," povedala Ellen Williamsová z Harper Adams University vo Veľkej Británii, ktorá je výskumníčkou v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Family photo time 🐒 📸: Keeper Chris Posted by Knowsley Safari on Thursday, December 8, 2022

Vedci tiež zistili, že v prípade paviánov existovala hranica počtu návštevníkov, po prekročení ktorej sa zvieratá prestali stávať aktívnejšími a stimulovanými prechádzajúcimi autami v safari parku. To všetko sú cenné údaje pre výskumníkov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktorí vedia, že návštevníci môžu mať na voľne žijúce zvieratá najrôznejšie účinky - od dodania pocitu spoločnosti a bezpečia až po zdroje obťažovania či dokonca hrozieb, čo je možné zohľadniť pri riadení a navrhovaní zoologických záhrad a parkov.