Trápia ťa suché a polámané vlasy? Tieto domáce produkty sú hotový zázrak, vlasom vdýchnu nový život

BRATISLAVA - Nie nadarmo sa hovorí, že vlasy sú korunou krásy. Ich kvalitu môže ohroziť niekoľko faktorov, jedným z nich je zima. Neexistuje lepší spôsob než privítať jar a teplejšie počasie kúrou, ktorá vaše vlasy postaví na nohy. V poslednom čase musela každá z nás siahnuť hlbšie do peňaženky a na nové vlasové prípravky už nezostali peniaze. Nezúfajte, svojim vlasom viete pomôcť aj s ingredienciami, ktoré sa ukrývajú v každej domácnosti.

Rozmarínová voda

Rozmarín je čarovná bylinka, ktorá nielenže výborne ochutí kvalitný steak, ale s vašimi vlasmi dokáže hotový zázrak. Táto rastlina sa zvykne nachádzať aj vo vlasovej kozmetike v podobe extraktu alebo esenciálneho oleja. Rozmarínová voda podporuje rast vlasov, spevňuje ich štruktúru a dodáva im požadovaný lesk. Pomôže vám aj v boji s lupinami a už po niekoľkých použitiach by ste mali vidieť rozdiel. Jej príprava je jednoduchá a zaberie vám iba 15 minút.

Príprava rozmarínovej vody

Na prípravu rozmarínovej vody budete potrebovať čerstvý rozmarín, ktorý je vhodnejší pre lepší účinok. Do hrnca s vriacou vodou si vložíte 3-4 vetvičky rozmarínu a necháte ich povariť približne 7 minút. Vodu necháme mierne vychladnúť a obsah hrnca prefiltrujeme cez sitko alebo gázu. Výsledný extrakt nalejeme do nádoby s rozprašovačom, ktorá je najvhodnejšia na použitie. Rozmarínovú vodu môžeme do vlasov aplikovať po každom umytí, pretože je vhodná aj ako kondicionér.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Avokádo

Toto ovocie zažíva čoraz väčšiu popularitu aj u nás na Slovensku. Avokádo je bohatým zdrojom bielkovín, vitamínov E, A, K a C, vlákniny, kyseliny listovej a mnoho ďalších. Je výborný pomocník pri chudnutí. Možno vás prekvapí, ale práve spomínané bielkoviny vedia vašim vlasom dodať urgentnú pomoc. Má výborné hydratačné schopnosti a pomocnú ruku vám poskytne aj v boji proti suchým vlasom. Už po 2-3 použitiach uvidíte výrazný rozdiel.

Avokádová maska na vlasy

Masku je potrebné pripraviť zo zrelého avokáda. Či je avokádo dostatočné zrelé zistíme podľa toho, ak je na dotyk mierne mäkké. Rozkrojíme si ho na polovičku (pozor na kôstku) a vydlabeme z neho dužinu. V miske zmiešame vydlabanú dužinu s 5 polievkovými lyžicami bieleho jogurtu, 2 lyžicami medu a pridáme dostatočné množstvo olivového oleja. Všetko dôkladne vymiešame tak, aby nám vznikla kašovitá hmota. Avokádovú masku rozotrieme do vlasov a necháme pôsobiť približne 30 minút.

Galéria fotiek (7) Zdroj: gettyimages.com

Zázvor

Zázvor je vo svete známy vďaka jeho výborným účinkom pri bolestiach v hrdle alebo chrípke. Vedeli ste však, že vie pomôcť v boji proti viacerým problémom, ktoré súvisia s pokožkou hlavy? Využijú ho najmä ľudia, ktorých trápia lupiny alebo svrbenie. Zázvor stimuluje vlasové folikuly, vďaka čomu budú vlasy zdravšie, lesklejšie a budú aj lepšie rásť.

Zázvorová kúra na vlasy

Čerstvý zázvor nastrúhajte na jemno alebo prelisujte tak, aby ste z neho získali minimálne 1 väčšiu lyžicu šťavy. Tú potom zmiešajte so sezamovým olejom a dôkladne premiešajte. Vlasy si rozčešte a šťavu dôkladne natrite na vlasovú pokožku. Ak by ste ucítili štípanie, šťavu zmyte. Pri ďalšom použití skúste do zázvoru primiešať väčšie množstvo oleja.

Galéria fotiek (7) Zdroj: thinkstockphotos.com

Citrón

Citrón a zázvor idú ruka v ruke. Nielen pri liečení chrípky, ale aj pri starostlivosti o vlasy. Táto vitamínová bomba vám pomôže zastaviť padanie vlasov a nakopne kolagén, ktorý pomôže zvýšiť aj ich odolnosť pred nepriaznivými podmienkami. Citrón účinne zbaví vlasy nečistôt a mastnoty. Taktiež redukuje tvorbu lupín.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Citrónová šťava a aloe vera

Skoro v každej domácnosti sa nachádza zázračný všeliek Aloe Vera. Veľa ľudí ju používa ako liek na kožné ochorenia. Dokáže pomôcť pleti či vlasom. V kombinácii s citrónom si pripravíte úžasnú masku. Na jej vytvorenie budete potrebovať dužinu z Aloe Vera a citrón. Dužinu si môžete vydlabať z čerstvého listu. Do misky si vložíte dužinu a primiešate do nej šťavu z polovičky citróna. Vznikne vám konzistencia, ktorá sa podobá paste. Vmasírujete si ju do korienkov, na pokožku a po celej dĺžke vlasov a necháte to pôsobiť približne 20 minút. Vlasy si po uplynutí času umyte vodou a šampónom. Táto rýchla maska sa postará o prebytočný maz, lupiny a pomôže vlasy hydratovať. Kúru opakujte raz týždenne, aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Galéria fotiek (7) Existuje nespočetné množstvo rôznych spôsobov detoxikácií. Tá, pri ktorej sa používa aloe vera, je však nielen účinná, ale aj šetrná k vášmu vnútru.

Zdroj: profimedia.sk

Vajíčko

Už dlhé roky sa vie, že vajíčka a vlasy sú kamaráti. Žltá guľka, ktorá sa nachádza vo vajíčku, už nebude lahodná iba na tanieri vo forme praženice. Vaječný žĺtok je bohatý na výživné látky a proteíny. Látky ako biotín, foláty, vitamín A alebo D sa nachádzajú aj v zdravých a lesklých vlasoch. Najlepší je v boji proti suchým vlasom, ale niektorí ľudia ho používajú aj pri problémoch s lupinami či vypadávaním vlasov.

Vlasová kúra z vajíčok

Pripravte si tri vajíčka a oddeľte si bielka od žĺtok. Na výrobu tejto masky budeme potrebovať iba žĺtka, takže bielka môžete odložiť. Do žĺtok primiešajte menšie množstvo bieleho jogurtu a čajovú lyžičku medu. Všetko spolu dôkladne zmiešajte. Konzistencia by sa mala podobať paste. Aplikujte na vlasy a nezabúdajte na okolie vlasových korienkov. Nechajte pôsobiť 30 minút a potom opláchnite jemným šampónom. Už po prvom použití budete vidieť rozdiel, a to najmä v štruktúre vlasov. Vaše vlasy budú ľahké a jemné ako pierko.

Galéria fotiek (7) Konzumácia surových vajíčok nie je lákavá, zato zdraviu prospešná.

Zdroj: thinkstock.com

Ak vás trápia suché vlasy, ktoré potrebujú urgentnú pomoc, neváhajte a vyskúšajte spomínané suroviny. Nezabúdajte však, že masky, kúry alebo balzamy sú len jedna časť starostlivosti o vlasy. Podstatnú časť tvorí správna a dôkladná starostlivosť, ale hlavne výživa a ochrana.