VEĽKÁ PREDPOVEĎ počasia na jar: Pripravte sa, mimoriadne slnečné dni vystriedajú búrky a toto vás prekvapí

BRATISLAVA - Astronomická jar, ktorá začína dnes, 20. marca, odštartuje začiatok jari. Klimatické predpovede naznačujú, že blížiace sa dni a teploty by mali byť nadpriemerné. Očakávané zrážky na úrovni dlhodobého priemeru by mali potešiť najmä záhradkárov.

Začiatok jari ovplyvnil najmä rozpad polárneho víru, ktorý sa presunul do nižších pásiem a preto zažili napríklad v Anglicku netypicky chladný začiatok marca a zároveň snehovú nádielku. Najnovšie predpovede predpokladajú búrlivý začiatok jari aj v našich končinách. Jednotlivé frontálne vlny a ich zmeny spôsobia, že teplý vzduch sa bude striedať s tým chladnejším a tak na našom území hrozia častejšie búrky. Na Slovensku bude zasahovať západné a severozápadné prúdenie vzduchu, ktoré prinesie sychravú jar. Podobné počasie čaká aj oblasť Stredozemného mora. To by mohla byť dobrá správa najmä po suchej zime a suchom lete, ktorému bola minulý rok vystavená takmer celá Európa.

Celkovo by tak počasie malo byť v Európe teplotami nadpriemerné a zrážkami slabo nadpriemerné, informuje, imeteo.sk. Aj keď nasledujúce dni prinesú so sebou teploty okolo 20 stupňov Celzia, atlantické prúdenie prinesie frontálne systémy, a tak môžeme očakávať búrky už v priebehu tohto týždňa.

Na konci marca zasiahne naše územie studený arktický vzduch, ktorý zníži teploty výraznejšie a dokonca by sa mohol vrátiť na niektorých miestach aj sneh! Tento jav však nie je ničím nezvyčajný, pretože začiatok jari môže dokonca aj v apríli priniesť snehovú nádielku. Druhá polovica jari by tak priniesla zmenu v podobe vyššieho počtu zrážok a vyššej vlhkosti. Teploty by mali byť na úrovni dlhodobého normálu až slabého nadnormálu, no pripraviť sa treba aj na príležitostné zmeny.