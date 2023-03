VEĽKÁ JARNÁ predpoveď: Predĺži sa zima, čaká nás vietor, búrky a obavy zo záplav! Táto jar rozhodne SUCHÁ nebude

Aj keď začiatok marca ovplyvnil polárny vír, ktorý priniesol chladné počasie, posledné dni sa tešíme z vyšších jarných teplôt. Odborníci však informujú, že zvyšok mesiaca môže poriadne prekvapiť. Vo Veľkej Británii, Škandinávii ale aj v alpskom regióne Európy môžu očakávať vyššie úhrny snehových zrážok, ktoré od hranice 400 metrov neobídu ani Slovensko.

Vyššie jarné teploty bude striedať chladné počasie

V apríli očakávajú meteorológovia teploty okolo historického priemeru, no na niektorých miestach v Európe môžu napriek tomu teploty skákať takmer ako na horskej dráhe, informoval meteorológ AccuWeather Tyler Roys. Vplyvom vĺn frontálnych prechodov by tak jarné otepľovanie mohlo prerušiť počasie s teplotami pod historickým priemerom.

Blížiace sa jarné teploty však nepotešia ani záhradkárov, pretože až do polovice apríla bude na niektorých miestach hroziť riziko mrazov. Riziko bude však vyššie v severnej časti Európy a jarný sneh prekvapí iba vyššie položené miesta, zatiaľ čo nížiny budú vystavené menšej hrozbe zrážok.

Hroziace záplavy v Taliansku

Južnou časťou Európy bude v marci prechádzať takzvaná búrková dráha, ktorá by mohla spôsobiť zvýšené hladiny vodných tokov. Obavy Európanov a suché zimné podmienky, ktoré doteraz prevládali by tak mohli prerušiť očakávané zrážky. Anglicko zaznamenalo najsuchší február za posledných 30 rokov a podobný scenár hlásili aj z Francúzska. Vo Francúzsku bol dokonca zaznamenaný najdlhší úsek bez zrážok za posledných 60 rokov. Odborníci sa však vzhľadom k masívnym búrkovým mračnám obávajú iného extrému a to povodní najmä v Taliansku a na Balkáne. Nepriaznivé počasie by tieto časti Európy mohlo prekvapiť aj v podobe krupobitia a ničivých vetrov. „Vzhľadom na to, aké teplé je Stredozemné more, búrky by mohli poskytnúť dodatočnú vlhkosť a viesť k zvýšeniu záplav. Tento fakt znepokojuje najmä západné svahy Apenín a Dinárskych Álp,“ vysvetlil meteorológ Tyler Roys.

Zmena v počasí čaká aj Slovensko

Meteorológovia však očakávajú podobný zvrat aj pre Slovensko, informovalo imeteo.sk. Zatiaľ čo posledné dni sa vyznačovali mimoriadne teplým počasím, cez víkend a najmä budúci týždeň nás čaká poriadna zmena. Zima sa vráti aj do najnižších polôh. Tlakovú výš a mimoriadne teplý vzduch z Maroka, ktorý sa presunul do vnútrozemia Európy vystrieda v sobotu oblačnosť a studený front. Studený front prinesie na väčšine nášho územia zrážky a vietor. Aj keď dážď v sobotu v priebehu dňa ustane, počasie sa nezlepší. Premenlivé počasie a zrážky môže očakávať najmä severné a východné Slovensko. Maximálne teploty sa cez víkend budú pohybovať v rozmedzí medzi +8 a +15 stupňov Celzia, no od začiatku budúceho týždňa nastane prudší prepad teplôt a maximálne teploty budú už len medzi 0 až +7 stupňov Celzia. Záhradkárov prekvapia mrazy a snehové zrážky budú hroziť najmä od hranice 400 metrov. Prekvapivou správou zostáva, že toto chladné počasie sa podľa predpovedi udrží pravdepodobne až do Veľkej noci.