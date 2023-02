Pijete radi kávu s mliekom? Nečakaný účinok kombinácie, ktorú miluje aj mnoho Slovákov

Kedykoľvek baktérie, vírusy a iné cudzie látky vstúpia do tela, imunitný systém zareaguje nasadením bielych krviniek a chemických látok, ktoré nás ochránia. Táto reakcia je bežne známa ako zápal. Antioxidanty známe ako polyfenoly sa nachádzajú v ľuďoch, rastlinách, ovocí a zelenine. Táto skupina antioxidantov sa používa aj v potravinárskom priemysle na spomalenie oxidácie a zhoršovania kvality potravín, čím zabraňuje nepríjemným pachutiam a žltnutiu. Polyfenoly sú zdravé, pretože pomáhajú znižovať oxidačný stres v tele, ktorý spôsobuje zápal.

Galéria fotiek (4) Ovocie a zelenina

Zdroj: Getty Images

Tento kokteil by mohol priaznivo pôsobiť na zápaly u ľudí

O polyfenoloch toho ale ešte stále veľa nevieme. Nie je napríklad príliš známe, čo sa stane, keď polyfenoly reagujú s inými molekulami, ako sú bielkoviny primiešané do potravín, ktoré potom konzumujeme. V novej štúdii výskumníci z Katedry potravinárstva v spolupráci s kolegami z Katedry veterinárnych a živočíšnych vied na Kodanskej univerzite zisťovali, ako sa polyfenoly správajú v kombinácii s aminokyselinami - stavebnými kameňmi bielkovín. Výsledky sú sľubné. "V štúdii ukazujeme, že keď polyfenol reaguje s aminokyselinou, zvyšuje sa jeho inhibičný účinok na zápal v imunitných bunkách. Tento kokteil by mohol priaznivo pôsobiť aj na zápaly u ľudí," vysvetlila Marianne Nissen Lundová z Katedry potravinárstva, ktorá štúdiu zverejnenú v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry viedla.

Na skúmanie protizápalového účinku vedci vyvolali umelý zápal imunitných buniek. Niektoré z nich dostali rôzne dávky polyfenolov, ktoré reagovali s aminokyselinou, zatiaľ čo iné dostali polyfenoly iba v rovnakých dávkach. Kontrolná skupina nedostala nič. Takto experti zistili, že imunitné bunky ošetrené kombináciou polyfenolov a aminokyselín boli dvakrát účinnejšie v boji proti zápalu než bunky, do ktorých boli pridané iba polyfenoly. "Je zaujímavé, že sme pozorovali protizápalový účinok pri bunkových experimentoch. To nás samozrejme primälo k väčšiemu záujmu o podrobnejšie pochopenie týchto zdravotných účinkov. Takže ďalším krokom bude štúdium účinkov na zvieratách," uviedol Andrew Williams z Katedry veterinárnych a živočíšnych vied na Fakulte zdravotníctva a lekárskych vied.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Riešením môže byť aj káva s mliekom

Predchádzajúce výskumy ukázali, že polyfenoly sa viažu na bielkoviny v mäsových výrobkoch, mlieku a pive. Teraz vedci testovali, či sa molekuly na seba viažu aj v kávovom nápoji s mliekom. Kávové zrná sú totiž naplnené polyfenolmi, mlieko je zas bohaté na bielkoviny. "K reakcii medzi polyfenolmi a proteínmi dochádza aj v niektorých kávových nápojoch s mliekom, ktoré sme študovali. K reakcii dochádza tak rýchlo, že je ťažké sa jej vyhnúť v ktorejkoľvek z potravín, ktoré sme zatiaľ študovali. Viem si predstaviť, že niečo podobné sa stane napríklad v mäsovom pokrme so zeleninou alebo smoothie, ak pridáte nejaké bielkoviny ako mlieko alebo jogurt," priblížila Lundová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Priemysel a výskumná komunita si všimli hlavné výhody polyfenolov. Preto pracujú na tom, ako pridať do potravín správne množstvá polyfenolov, aby dosiahli najlepšiu kvalitu. "Keďže ľudia neabsorbujú toľko polyfenolov, mnohí výskumníci študujú, ako zahrnúť polyfenoly do proteínových štruktúr, ktoré zlepšujú ich absorpciu v tele. Táto stratégia má ďalšiu výhodu v tom, že zvyšuje protizápalové účinky polyfenolov," dodala odborníčka na potravinárske vedy a technológie.