Záhadný objav na Google Earth: FOTO totálne zmiatla ľudí, čo myslíte, že to je?

Hoci antropológovia vnímajú fenomén Bigfoot za kombináciu žartov, výmyslov a folkóru, sú ľudia, ktorí v existenciu tohto údajného ľudoopa stále veria. Na fóre Reddit sa najnovšie objavil podivný záber zachytený službou Google Earth. Je na ňom zvláštny objekt, ktorý mnohým pripomína práve mýtického tvora. Možno ho nájsť na súradniciach 38°16'24” N. 108°08'32”, ktoré zodpovedajú polohe okresu Montrose v západnom Colorade.

"Určite vyzerá ako Bigfoot, ale môže to byť doslova čokoľvek, dokonca aj kaluž," píše jeden z komentujúcich. "Je to medveď? Mláka? Turista bez výbavy? Nedá sa to s istotou povedať, ale tmavšie oblasti objektu sú zarovnané s tieňmi iných objektov v okolí," napísal ďalší. Iní si všímajú, že meria viac ako dva metre a že sa zdá, že je zhrbený a pohybuje sa. To by znamenalo, že ide o živého tvora, jeho pôvod ale nie je známy.