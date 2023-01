Mladík kempoval v prírode: Keď ráno balil stan, zistil, že celú noc spal vedľa... Od strachu by ste sa po...!

Muž menom Dacha zverejnil na Facebooku fotografie hada, ktorý sa vyplazil zo stanu, keď kempoval v provincii Rayong. "Už je takmer preč. Mám podozrenie, že to so mnou spalo celú noc. Videl som to, keď som dnes ráno zložil stan." Táborník má podozrenie, že kobra sa chcela počas chladnej noci pritúliť, aby sa zahriala. Mal obrovské šťastie, že sa mu nič nestalo, pretože jej uhryznutie býva nezriedka smrteľné.

Myšlienka kempovania v Thajsku je pre mnohých odvážna, pretože tamojšia príroda je plná jedovatých plazov a iných nebezpečných divokých zvierat. Prednedávnom boli turisti v thajskej samospráve Kanchanaburi varovaní, aby si dávali pozor na tigra, ktorý sa potuluje okolo priehrady Srinagarind a vodopádu Erawan.

Minulý týždeň sa zas istý obyvateľ provincie Satun prechádzal po kaučukovej plantáži za svojím domom, keď narazil na vzácnu zlatú kobru. Bol tak uchvátený jej sfarbením, že ju vložil do vreca a odniesol domov, aby hada choval ako domáceho maznáčika. Keď sa dozvedel, že ide o vzácny druh kobry, vypustil ju späť do voľnej prírody.