Lekári upozorňujú na zimný penis: Muži, týka sa to aj vás? Expert prezradil, či sa máte čoho báť

Lekári hovoria, že tzv. zimný penis nie je mýtus, ale skutočnosť. Predovšetkým v zimnom období sa môže pohlavný úd u mnohých mužov scvrknúť kvôli chladnejšiemu počasiu. Ide o prirodzenú reakciu tela. Je to však len dočasné a nedochádza pri tom k žiadnym trvalým škodám. Urológ a lektor na Univerzite v Leedse Oliver Kayes pre Mail Online povedal, že zimný penis v konečnom dôsledku nie je ani zdravotná komplikácia, ani choroba. Podľa neho ide len o normálnu fyziologickú reakciu na chlad.

Keď teplota prostredia prudko klesne, telo sa snaží zachovať vnútornú teplotu a chrániť vnútorné orgány. Robí to zámerným zúžením ciev, ktoré privádzajú krv do pokožky, aby sa zabránilo prítoku chladnejšej krvi späť do tela, kde by mohla spôsobiť pokles teploty v okolí životne dôležitých orgánov. Dôsledkom tejto vazokonstrikcie môže byť zmenšenie tkaniva, najmä v končatinách. Penis, rovnako ako semenníky, nie sú výnimkou. Zatiaľ čo účinky, ktoré to má na veľkosť údu, sú sporné, odborníci na sexuálne zdravie už skôr tvrdili, že by sa v takýchto podmienkach mohol zmenšiť až o 50 percent. Kayes uviedol, že nižšie teploty znížia prietok krvi do končatín, ako sú prsty na nohách, nos a penis. To vysvetľuje, prečo sú práve tieto časti tela náchylnejšie na omrzliny.

"Vo všeobecnosti, ak muž stojí nahý pri teplotách pod nulou, prirodzenou reakciou je vazokonstrikcia oblasti a stiahnutie svalu (miešku), čiže vtiahnutie penisu a semenníkov dovnútra kvôli všeobecnej ochrane. Je to prirodzený reflex. Je zrejmé, že účinky by sa zvrátili, keby muž dosiahol erekciu alebo keby sedel v teplom kúpeli po dobu piatich minút." Ak zimný penis trápi aj vás, Kayes odporúča niekoľko tipov, ako zvládnuť túto nepríjemnosť. "Udržujte sa v teple, buďte aktívni, nevyhýbajte sa sexu a nebojte sa." Mužské pohlavné orgány sa po zvýšení teploty prebudia z hibernácie a vrátia sa do svojej pôvodnej veľkosti.