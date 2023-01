Sociológ skúmal, aký výraz bol nahľadanejší za rok 2022 na Wikipedii: Obrovské prekvapenie! Toto by nikto nečakal

DUBLIN - Wikipédia pozná odpoveď na snáď každú otázku. Denne ju používa množstvo ľudí. Docent sociológie sa pozrel na to, ktoré výrazy boli v roku 2020 najhľadanejšie. Ako by sa dalo čakať, rebríčku dominoval napríklad COVID-19, ale aj prezidentské voľby v USA. Najhľadanejší výraz roka 2022 vás však prekvapí. Môže za to zvláštna výzva známej aplikácie.

Taha Yasseri je docentom sociológie na University College Dublin a rád skúma správanie ľudí na internete. Pomocou dostupných údajov sa na konci každého roka snaží určiť, ako si verejnosť pamätá predchádzajúci rok, napríklad na základe vyhľadávania informácií na Wikipédii. Takto zistil, že v roku 2020 patrili medzi najhľadanejšie termíny pandémia koronavírusu, prezidentské voľby v USA a smrť Kobeho Bryanta. Rrok 2021 si mnohí ľudia pamätajú kvôli seriálu Squid Game na Netflixe, mužským majstrovstvám Európy vo futbale či smrti princa Philipa.

Galéria fotiek (4) Princ Philip a britská kráľovná Alžbeta II. počas prehliadky hradu Devín.

Kleopatra

To, čo však prekvapilo aj samotného Yasseriho, je výsledok hľadania z roka 2022. Rebríčku totiž dominovala Kleopatra. "Väčšina článkov na začiatku zoznamu súvisí s významnými svetovými udalosťami vrátane ruskej invázie na Ukrajine, smrti kráľovnej a majstrovstiev sveta vo futbale. Do zoznamu sa dostali aj Elon Musk a Johnny Depp," uviedol odborník v článku zverejnenom na The Conversation. Okrem toho ale ľudia hľadali aj prekvapivejšie výrazy, ku ktorým ich pravdepodobne podnietili vonkajšie faktory, ako sú médiá a populárna kultúra. Napríklad článok o notoricky známom americkom sériovom vrahovi Jeffreym Dahmerovi mal viac ako 54 miliónov videní a dostal sa na druhé miesto. V prípade Dahmera nárast návštevnosti stránky korešponduje s vydaním netflixovej série Monster: The Jeffrey Dahmer Story z 21. septembra. To naznačuje, že séria mohla divákov podnietiť, aby si o Dahmerovi prečítali niečo viac na Wikipédii.

Yasseri však nerozumel tomu, prečo mali ľudia taký záujem o Kleopatru. "Aj keď sa objavili správy o remaku klasického filmu a reklame na Superbowl s Kleopatrou, tie úplne nevysvetľuje významný počet zhliadnutí. Každodenná štatistika sledovanosti článku o Kleopatre tiež neuvádza ako príčinu žiadnu konkrétnu udalosť." V tomto prípade sa nepreukázal ani typický vzorec rýchleho úpadku pozornosti zo strany verejnosti. "Moji kolegovia a ja sme v našej minulej práci zistili, že online pozornosť má zvyčajne krátky polčas rozpadu päť až osem dní, podobne, ako sme to videli v prípade článku o Dahmerovi," pokračuje.

Za všetkým je Google Assistant

Sociológovi niekto už po krátkom čase poskytol na Twitteri stopu. Vďaka tomu zistil, že za záhadou stojí aplikácia Google Assistant, ktorá používa rozpoznávanie hlasu, aby umožnila používateľom komunikovať s ich telefónmi prostredníctvom konverzácie. Aplikácia bola spustená v roku 2016, v súčasnosti je zabudovaná do najmenej jednej miliardy zariadení a má viac ako 500 miliónov používateľov mesačne. Keď si aplikáciu nainštalujete a nastavíte, môžete jej dávať množstvo pokynov, ako napríklad, aby vám v telefóne otvorila ľubovoľnú aplikáciu. Jednou z výziev, ktoré aplikácia poskytuje, aby demonštrovala svoje schopnosti, je: "Skús povedať: Ukáž Kleopatru na Wikipédii". V roku 2022 túto výzvu nasledovalo približne 50 miliónov ľudí. Predtým, ako sa Google Assistant v roku 2020 rozšíril, bol pojem Kleopatra vyhľadávaný okolo 2,5 miliónov krát ročne.

"Toto je viac než len zaujímavá zhoda okolností. Výskumníci v oblasti vedy o sociálnych údajoch a webovej analýzy často používajú štatistiky, ako sú objemy vyhľadávania v Googli a zobrazenia stránok Wikipédie, na štúdium dynamiky pozornosti a popularity," prezradil Yasseri. Zároveň ale upozornil, že tieto údaje môžu viesť k zavádzajúcej analýze. V roku 2013 sa výskumníci Google pokúsili, a nepodarilo sa im to, predpovedať závažnosť chrípkovej sezóny analýzou údajov z vyhľadávania používateľov. Pre výskumníkov v oblasti výpočtovej sociálnej vedy je dôležité, aby zvážili aj kvalitatívne metódy a hĺbkové prípadové štúdie pre pochopenie príbehu za údajmi.

"Ešte dôležitejšie je, že príklad Kleopatry zdôrazňuje vplyv, ktorý môžu mať zdanlivo malé rozhodnutia dizajnérov na nasmerovanie kolektívnej pozornosti na určité témy a problémy, niekedy s vážnejšími následkami," varoval expert. Podľa jeho slov by ľudia nemali prehliadať významnú moc, ktorú majú high-tech a mediálne spoločnosti pri formovaní a ovplyvňovaní pozornosti verejnosti.