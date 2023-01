Bombastické odhalenie: Národný archív po desiatkach rokov zverejnil MAPU, kde nacistili zakopali poklad

Národný archív Holandska opäť odštartoval nový rok zverejnením rozsiahlej zbierky dokumentov, do ktorých predtým verejnosť nemohla nahliadnuť, prípadne boli dostupné len za prísnych podmienok. Tento rok je súčasťou Dňa otvoreného prístupu do archívov zverejnenie približne 1300 strán materiálov o druhej svetovej vojne, zneužívaní v internačných táboroch až po zápisnice zo zasadnutí ministrov vlády.

Zneužívanie v internačných táboroch, nezávislosť Indonézie

A.M. van Tuyll van Serooskerken zozbieral dokumenty z obdobia, keď predsedal výboru vyšetrujúcemu zneužívanie v internačných táboroch. Tie slúžili na ubytovanie Holanďanov podozrivých zo spolupráce s nemeckými okupantmi počas vojny. Dokumenty sú plné trýznivých príbehov o mučení, ponižovaní a pomste. Národný archív zverejnil aj osobné súbory zo spravodajského úradu ministerstva vojny, ako aj súbory súvisiace s bývalou Holandskou východnou Indiou a bojom Indonézie za nezávislosť počas vojny.

Het is zover: #Openbaarheidsdag. Vandaag vieren we dat er duizenden pagina's archief vrijkomen! De totale lijst met... Posted by Nationaal Archief on Tuesday, January 3, 2023

Zápisnica zo zasadnutia ministrov vlády

Súčasťou zbierky sú aj dokumenty o zasadnutí Rady ministrov od roku 1997. "Holandsko v tom roku predsedalo EÚ a klimatická konferencia sa konala v Kjóte. Mor ošípaných sa šíril po celom Holandsku a medzi farmármi panovali nepokoje ohľadom plánovaného podstatného zníženia stavov dobytka. Rozšírenie NATO o niekoľko krajín východnej Európy bolo horúcou témou programu. Najmä pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom," poznamenáva Národný archív. Okrem toho boli otázky utečencov a žiadateľov o azyl pred pätnástimi rokmi stále aktuálnou témou. Zápisnica tiež ukazuje, ako vtedajší kabinet zápasil so svojím vzťahom so Surinamom, keď sa vyrovnával so žiadosťami o vydanie Desiho Boutersea.

Op 3 januari 2023 is het Openbaarheidsdag. Dan worden duizenden archiefstukken openbaar die je tot dan toe alleen onder... Posted by Nationaal Archief on Wednesday, December 28, 2022

Mapa ku skrytému nacistickému pokladu

Predstavitelia múzea zverejnili aj mapu obsahujúcu záchytné body k nikdy neobjavenému nacistickému pokladu, ktorý je údajne pochovaný neďaleko Ommerenu. Experti predpokladajú, že má miliónovú hodnotu a súvisí s augustom 1944. "Počas obrany Arnhemu došlo k výbuchu v pobočke Rotterdamsche Bank na Velperweg. Nemeckí vojaci si uložili korisť do kabátov," priblížila povedala Annet Waalkensová z Národného archívu.

Duizenden archiefstukken worden in 2023 openbaar die tot dan toe alleen onder voorwaarden te zien waren. Zoals een heuse... Posted by Nationaal Archief on Thursday, December 22, 2022

Nacistickí vojaci údajne ukradli cennosti ako hodinky, šperky či brúsené a leštené diamanty. Lup umiestnili do muničných boxov, ktoré zakopali v Ommerene. Holandskí predstavitelia dokonca priviedli jedného z nacistických dôstojníkov späť do krajiny, aby sa ho pokúsil nájsť. Pátranie však nebolo úspešné. Ukradnuté predmety mohli nájsť hľadači pokladov alebo náhodní okoloidúci a nikdy ich neoznámili verejnosti. Nacisti ich tiež neskôr mohli zhromaždiť na iné miesto.