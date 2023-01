Kamaráti boli na rybačke: Z toho, čo ulovili, sa im podlomili kolená, už nikdy nevleziem do mora!

Sattarová počas rybačky s kamarátmi v zálive Alberni Inlet chcela vytiahnuť na palubu ťažkú ​​pascu na krevety. Predpokladala, že bola plná týchto tvorov a splnila si tak svoju úlohu. Keď ju ale začala vyťahovať z vody, objavilo sa niečo, čo vôbec nečakala - obrovská chobotnica, ktorá sa nie a nie pustiť. "Trvalo to dve alebo tri minúty. Potom sa pustila a odplávala," povedala Kanaďanka.

Podľa organizácie Nature Conservancy of Canada je osmonoh gigantický najväčším druhom chobotnice s najdlhšou životnosťou. Mäkkýše hlavonožcov sú považované za veľmi inteligentné. Osmonoh zvyčajne dorastá do dĺžky päť metrov a váži 20 až 50 kilogramov. Najväčší, aký bol kedy zaznamenaný, bol dlhý až vyše deväť metrov a vážil neuveriteľných 272 kg.

Brooke zverejnila video na svojom účte na TikToku, kde doteraz zaznamenalo viac ako 44 miliónov videní. Mnohých užívateľov podmorský živočích vydesil. "Nikdy v živote nepôjdem do hlbokej časti oceánu," napísal jeden. "To by ma vystrašilo viac ako žralok. Vyzerá ako kraken," pridal sa ďalší.