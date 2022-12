Veľmi nezvyčajný príznak rakoviny pankreasu: Ak ho pociťujete, vyhľadajte lekára

NEW YORK - Príznaky rakoviny pankreasu môžu byť rôznorodé v počiatočných štádiách ochorenia dokonca žiadne. To je dôvod, prečo je najsmrteľnejšou rakovinou. Je dôležité vedieť, ktoré symptómy treba sledovať. Varovným príznakom môže byť aj zdanlivo neškodná bolesť chrbta.

Podľa odborníkov neexistujú žiadne jednotné príznaky rakoviny pankreasu. Symptómy ako strata hmotnosti, bolesť brucha, žltačka a strata chuti do jedla sú nešpecifické a môžu byť spôsobené aj inými ochoreniami. To je dôvod, prečo je dôležité vedieť, ktoré príznaky je potrebné sledovať. "Pankreas sa nachádza v zadnej časti brucha za žalúdkom, v niečom, čo sa nazýva retroperitoneálne miesto," uviedol profesor medicíny a riaditeľ Yalskeho centra pre ochorenia pankreasu James Farrell. Pankreas má exokrinnú žľazu a žľazu s vnútorným vylučovaním, ktoré vykonávajú tráviace a hormonálne funkcie. Exokrinná žľaza produkuje enzýmy, ktoré pomáhajú pri trávení. Žľaza z vnútorným vylučovaním zas vysiela hormóny, ktoré kontrolujú množstvo cukru v krvnom obehu.

"Rakovina pankreasu sa zvyčajne začína v kanáloch pankreasu. Malé zmeny v bunkovej DNA vedú k nekontrolovanému množeniu a hromadeniu buniek v zhlukoch nazývaných nádory. Ak sa tieto rakovinové bunky neliečia, môžu sa šíriť mimo pankreasu do iných častí tela," upozornila Chee-Chee Stuckyová z Kliniky Mayo v Clevelande. Niektoré z rizikových faktorov rakoviny pankreasu nie je možné kontrolovať. Predstavitelia Americkej spoločnosti pre rakovinu tvrdia, že rodinná anamnéza a genetika môžu naznačovať vyššie riziko ochorenia. Riziko vzniku rakoviny pankreasu stúpa, keď ľudia starnú. Muži majú o niečo väčšiu pravdepodobnosť jej vzniku ako ženy.

Výskum ukázal, že môže existovať súvislosť medzi krvnou skupinou a rizikom niektorých ochorení vrátane rakoviny pankreasu. Nezdravý životný štýl (fyzická nečinnosť, konzumácia tabakových výrobkov či nadmerné užívanie alkoholu) môžu zvýšiť riziko tohto typu rakoviny. Rakovina pankreasu môže zostať dlho neodhalená kvôli tomu, kde sa orgán nachádza. Pankreas je hlboko vo vnútri tela, takže lekári počas bežných fyzických vyšetrení nemôžu vidieť ani cítiť rané nádory. Pacienti zvyčajne nemajú žiadne príznaky, kým sa rakovina nerozšíri alebo nezasiahne do iných orgánov.

Pozor na bolesť v chrbte

Príznaky závisia od toho, kde sa rakovina v pankrease nachádza. Pri malom nádore na konci pankreasu, blízko otvoru do dvanástnika, sa môže vyskytnúť žltačka. Keď nádor napadne určité nervy a orgány, môže to zase spôsobiť bolesť v strede chrbta, ramene alebo pod lopatkou. Iní cítia bolesť v chrbte a bruchu súčasne. Zatiaľ čo bolesť chrbta môže byť varovným signálom rakoviny pankreasu, je to tiež veľmi častý zdravotný problémov u dospelých jedincov.

Bolesť v rôznych oblastiach chrbta napriek tomu môže signalizovať rôzne typy rakoviny, napríklad pľúc, krvi a tkaniva či už spomínaného pankreasu. Vyhľadať lekársku pomoc by ste mali, ak spozorujete zmeny vo vyprázdňovaní, náhlu stratu hmotnosti, slabosť a brnenie alebo necitlivosť v rukách a nohách. Medzi ďalšie príznaky rakoviny pankreasu patria tmavý moč, anorexia, nevoľnosť, zvracanie, depresia, pankreatitída a novovzniknutá cukrovka.