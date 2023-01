Astrofyzik vysvetlil, prečo nás ešte nekontaktovali mimozemšťania: Fú, toto obyvateľov Zeme zabolí

JERUZALEM - Nová nerecenzovaná štúdia tvrdí, že mimozemšťania by mohli mať záujem kontaktovať iba technologicky najvyspelejšie planéty, Zem nemusí byť pre nich dostatočne zaujímavá. Naša planéta vysiela signály detekovateľné z vesmíru len od 30. rokov 20. storočia, pričom najstaršie rádiové signály neboli ani vysielané zámerne, takže sú pravdepodobne také skomolené, že by ich mimozemšťania nemuseli vedieť rozlúštiť.

Nový dokument zverejnený v arXiv databáze naznačuje, že inteligentní mimozemšťania nemusia považovať planéty, na ktorých sa nachádza život, za obzvlášť zaujímavé. Ak sa život vyvinul na mnohých planétach v galaxii, potom sa mimozemšťania pravdepodobne viac zaujímajú o tie, na ktorých sú znaky nielen biológie, ale aj technológie, napísal v článku autor štúdie Amri Wandel, astrofyzik z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Štúdia skúma Fermiho paradox, ktorý tvrdí, že vzhľadom na vek vesmíru je pravdepodobné, že inteligentní mimozemšťania by už teraz vyvinuli vesmírne cestovanie na veľké vzdialenosti, a preto je pravdepodobné, že by navštívili aj Zem. Skutočnosť, že sa tak zatiaľ nestalo, môže byť dôkazom toho, že v galaxii Mliečnej dráhy neexistuje žiadny iný inteligentný život, vysvetľuje Live Science.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Odborníci už v minulosti ponúkli aj iné vysvetlenia: Mimozemšťania možno navštívili Zem v minulosti, predtým, ako sa ľudia vyvinuli alebo boli schopní návštevu zaznamenať, prípadne je cestovanie do vesmíru na dlhé vzdialenosti ťažšie, ako sa verí. Možno, že mimozemšťania vyvinuli pokročilú civilizáciu len nedávno, aby sa dostali na Zem alebo sa zámerne rozhodli, že nebudú skúmať vesmír. Je dokonca možné, že sa zabili. V novom článku Wandel ponúka ďalšie možné vysvetlenie: že život je v Mliečnej dráhe skutočne bežný. Ak mnohé z planét obiehajúcich v obývateľnej zóne hviezd hostia život, mimozemšťania pravdepodobne nebudú plytvať svojimi zdrojmi posielaním signálov každému z nich. Pravdepodobne by sa nakoniec pokúsili komunikovať s mimozemskými riasami alebo amébami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ak je život bežný, inteligentní mimozemšťania sa pravdepodobne oveľa viac zaujímajú o technológie. Technické signály však môže byť ťažké odhaliť. Zem vysiela signály detekovateľné z vesmíru (vo forme rádiových vĺn) len od 30. rokov 20. storočia. Teoreticky tieto signály teraz zaplavili asi 15 000 hviezd a ich obiehajúcich planét, ale to je len nepatrný zlomok zo 400 miliárd hviezd v Mliečnej dráhe. Okrem toho, napísal Wandel, trvá nejaký čas, kým sa akákoľvek spätná správa od mimozemšťanov vráti späť, takže iba hviezdy do 50 svetelných rokov mali čas odpovedať, odkedy Zem začala vysielať signály mimo planéty. Ešte horšie je, že najstaršie rádiové signály Zeme neboli zámerne vysielané do vesmíru, takže po približne jednom svetelnom roku sú pravdepodobne také skomolené, že by ich mimozemšťania nedokázali rozlíšiť, tvrdí Universe Today.

Wandel zistil, že ak nie sú inteligentné civilizácie veľmi bohaté, s viac ako sto miliónmi technologicky vyspelých planét v Mliečnej dráhe je pravdepodobné, že signály Zeme nedosiahli inú formu inteligentného života. Postupom času, ako naša planéta vysiela čoraz viac rádiových signálov, je však pravdepodobnejšie, že technologické signály nájdu poslucháčov, napísal Wandel. Zistenia naznačujú, že v okruhu 50 svetelných rokov od našej planéty možno neexistujú žiadne inteligentné civilizácie. Inteligentný život tam ale stále môže byť, čaká len na náš kontakt.