Vedci z NASA odhalili dôvod, prečo sa ľudstvo ešte neskontaktovalo s mimozemšťanmi: To by nikto nečakal!

V dokumente, ktorý predstavuje teóriu Veľkého filtra, päť expertov z NASA predpokladá, že iné civilizácie už mohli existovať počas histórie vesmíru, ale všetky sa vyhubili ešte predtým, ako sa stihli skontaktovať. Predpoklad naznačuje, že aj my sme možno na ceste k tomu, aby sme sa zničili. Dobrou správou je, že ak pochopíme to, ako sa iné civilizácie zničili, mohli by sme sa vyhnúť rovnakému osudu. "Dôkazov o živote by malo existovať množstvo len v našej galaxii, no v praxi sme nepriniesli žiadne jasné potvrdenie o ničom inom mimo našej planéty. Takže, kde sú všetci?"

Ticho vesmíru za Zemou podľa vedcov odhaľuje vzorec ľudskej obmedzenosti a vytrvalej zvedavosti. "Predpokladáme, že na ľudstvo môže číhať existenčná katastrofa, keďže naša spoločnosť exponenciálne napreduje smerom k prieskumu vesmíru, čo funguje ako Veľký Filter, čiže fenomén, ktorý vyhladí civilizácie skôr, ako sa môžu stretnúť. To môže vysvetlovať vesmírne ticho." Autori zatiaľ nerecenzovanej štúdie píšu: "Kľúčom k tomu, aby ľudstvo úspešne prešlo takýmto univerzálnym filtrom, je identifikovať tieto atribúty a vopred ich neutralizovať."

Teóriu Veľkého filtra prvýkrát navrhol koncom 90. rokov ekonóm z George Mason University vo Virgínii Robin Hanson. V septembri 1998 napísal : "Skutočnosť, že náš vesmír sa zdá byť v podstate mŕtvy, naznačuje, že je veľmi ťažké vytvoriť pokročilý, výbušný a trvalý život." Výbušný má v tomto prípade znamenať možnosť dosiahnuť lacné vesmírne lety a kolonizovať iné planéty. Hanson tvrdil, že existuje niečo, čo bráni inteligentným a prosperujúcim formám života prežiť na svojej domovskej planéte dostatočne dlho na to, aby sa mohli zmysluplne rozšíriť na tie ostatné.

Výskumníci hovoria o teórii, že s akýmikoľvek existenčnými hrozbami, ktorým čelí život na Zemi, môže život zápasiť aj inde. Tieto hrozby, ako je náraz asteroidu, jadrová vojna, smrteľná pandémia, umelá inteligencia, ktorá sa vymkne kontrole, alebo zmena klímy, môže fungovať ako snehová guľa, ktorá prenikne do Veľkého filtra. Autori výskumu ale naznačujú, že zvýšená ľudská zrelosť a obozretnosť by mohla odvrátiť tento hrôzostrašný scenár. "História ukázala, že spolupráca nás priviedla k najvyšším vrcholom vynálezov. A predsa sa držíme predstavy, ktorá sa zdá byť protikladom k dlhodobo udržateľnému rastu ako rasizmus, genocída, nespravodlivosť, sabotáž... a zoznam sa rozrastá." Zvýšené porozumenie na Zemi naprieč rôznymi spoločenstvami by podľa vedcov z NASA malo zvýšiť naše šance na prekonanie Veľkého filtra.

Sám Hanson však s touto časťou teórie nesúhlasí. Pre Daily Beast povedal, že verí, že zvýšená centralizovaná kontrola a riadenie nie sú riešením. "V skutočnosti vidím nadmernú centralizáciu riadenia ako pravdepodobný príspevok k nášmu budúcemu Veľkému filtru." Verí, že čím sme decentralizovanejší, tým je pravdepodobnejšie, že niektorí z nás prežijú udalosť, ktorá by nás zničila. Ak sa jednotlivým skupinkám ľudí, napríklad tým, ktorí sa venujú súkromným vesmírnym letom, podarí prežiť pandémiu, ktorá otriasa ľudstvom, alebo akejkoľvek inej udalosti, ktorá ukončí civilizáciu, teoreticky by mohli prežiť ako súčasť kolónií na Marse alebo Mesiaci.