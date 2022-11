Konzumujete pravidelne tieto dve pochutiny? Ak nie, začnite! Vedú k dlhovekosti

Sú mnohé potraviny, ktoré pozitívne ovplyvňujú naše zdravie. Niektoré z nich zlepšujú pamäť, spomaľujú proces starnutia, zlepšujú kardiovaskulárne zdravie či znižujú riziko predčasného úmrtia. Pokiaľ ide o dlhovekosť, najlepšou voľbou v tomto smere sú orechy a čučoriedky, píše portál Mirror.

Čučoriedky

Výskum zistil, že čučoriedky môžu pomôcť s pamäťovými schopnosťami v neskoršom veku vďaka ich nutričnému obsahu. Sú tiež bohaté na flavonoidy, ktoré pomáhajú bojovať proti poškodeniu DNA a spomaľujú poškodenia súvisiace so starnutím v mozgových bunkách. Doktorka Emma Derbyshirová, odborníčka na výživu v oblasti verejného zdravia, komentovala štúdiu, ktorá zistila, že čučoriedky sú kľúčové, pokiaľ ide o dlhovekosť. "Čučoriedky sú plné polyfenolov, ako sú antokyány, ktoré sú spojené s kognitívnymi výhodami. Sú to vzrušujúce zistenia a naznačujú, že bobule zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní kognitívnej pohody." Čučoriedky môžete jesť celé, rozmixovať na kašu alebo odšťaviť do smoothie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Orechy

Ukázalo sa, že tí, ktorí pravidelne a s mierou jedli orechy, žili dlhší a zdravší život. Informuje o tom štúdia zverejnená v časopise New England Journal of Medicine. Do výskumu trvajúceho tridsať rokov sa zapojilo celkovo 120 000 účastníkov, ktorí odpovedali na sériu otázok týkajúcich sa ich stravovania. Zistilo sa, že ľudia, ktorí jedli orechy, mali nižšie riziko predčasného úmrtia, ako aj to, že rakovina, srdcové choroby a choroby dýchacích ciest sa konzumáciou orechov výrazne znížili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Zistili sme, že ľudia, ktorí jedli orechy každý deň, žili dlhšie a zdravšie ako ľudia, ktorí orechy nejedli," povedal spoluautor štúdie Frank Hu, profesor výživy a epidemiológie na Harvardskej škole verejného zdravia. K tým najzdravším druhom orechov, ktoré by ste mali zahrnúť do svojho jedálnička, patria mandle, kešu oriešky, gaštany, lieskové oriešky, makadamové a pekanové orechy či píniové oriešky.