Dôstojník vyzval ľudí, by uhádli, o aký druh hada ide: Tipnete si správne?

Praveen Kaswan je známy zdieľaním fotografií zvierat v ich prirodzenom prostredí. Pravidelne komunikuje so svojimi sledovateľmi a uverejňuje zaujímavé fakty o voľne žijúcich živočíchoch. Nedávno zdieľal na Twitteri snímku obrovského hada so zelenými kríkmi v pozadí a požiadal ľudí, aby uhádli, aký je to druh. "Táto kráska. Pozrime sa, kto uhádne jej druh," uviedol vo svojom príspevku.

This beauty. Let’s see who can guess the species. pic.twitter.com/20kxumGghD — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 1, 2022

Väčšina užívateľov to uhádla - ide o kobru kráľovskú. Kaswan neskôr svojim fanúšikom prezradil zaujímavé fakty o tomto hadovi, napríklad to, že jeho názov je odvodený z gréčtiny - Ophiophagus Hannah, čo v preklade znamená "požierajúci had". Kobra kráľovská sa živí výhradne inými hadmi.

Praveen ďalej doplnil, že tieto hady sú známe obrovským množstvom jedu. "Sú to jediné hady na svete, ktoré si stavajú hniezda. Nemajú radi ľudskú prítomnosť, takže sa im vyhýbajte," upozornil. Evolúcia spôsobila, že kobry kráľovské sú do istej miery odolné voči toxickému jedu iných hadov.