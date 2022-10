Legendárny seriál dopomohol k tomu, aby po 35 rokoch väzenia prepustili nevinného muža na slobodu

V roku 2007 mal John odpykaných už 21 rokov zo svojho trestu, keď si vo väzenskej televízii pozrel diel vedecko-populárneho dokumentárneho seriálu Ničitelia mýtov "Hollywood on Trial" z roku 2005. Moderátori Jamie Hyneman a Adam Savage sa v ňom venovali klasickým hollywoodskym klišé - či môže človek vykopnúť dvere s bezpečnostným zámkom, masívne vodné víry ako v Titanicu alebo či môže človek zapáliť benzín ohorkom cigarety, ako to vídame v akčných filmoch. Práve posledný spomínaný test Galvana zaujal, pretože zapálenie benzínu cigaretou sa týkalo jeho prípadu, píše portál Innocence Project.

Pre priblíženie prípadu sa vrátime do septembra roku 1986. V jednom z domov v Chicagu vypukol požiar, pri ktorom uhoreli bratia Guadalupe a Julio Martinezovci. Ich ďalším dvom súrodencom, sestre Blanke a bratovi Jorgemu, sa podarilo prežiť. Polícii povedali, že zapálením domu sa vyhrážala ich susedka kvôli smrti jej brata, za ktorú mal byť zodpovedný Jorge ako člen gangu Latin Kings. Susedka však poprela, že by s požiarom mala čo do činenia a policajtom povedala, že za podpaľačstvom stojí John Galvan. Ďalší susedia vypovedali, že okrem Galvana oheň založili ešte ďalší traja ľudia - Galvanov brat Isaac, dvadsaťročný Arthur Almendarez a jeho o dva roky starší švagor Francisco Nanez.

Mal alibi, aj tak išiel sedieť

Hoci John preukázateľne spal v osudnú noc u svojej babky, policajtom výpovede dvoch svedkov stačili na to, aby zatkli všetkých štyroch mladíkov. Detektív Victor Switsky, ktorý viedol vyšetrovanie, im povedal, že keď sa priznajú, môžu ísť domov. Ako podotýka Project Innocence, ktorý sa zameriava práve na takéto prípady, technika, kedy podozrivému polícia niečo klamlivo sľúbi, vedie k častým falošným priznaniam, najmä u mladistvých. Keď Galvan trval na svojej nevine, Switsky ho zmlátil. Rovnako tak postupoval v prípade Almendareza. Galvanovmu bratovi Isaacovi stačilo, keď počul svojho mladšieho súrodenca plakať od bolesti a strachu. Až o mnoho rokov neskôr vyšlo najavo, že Switsky takto konal v mnohých ďalších prípadoch. Po hodinách drsných výsluchov a mlátenia John povolil a podpísal priznanie, ktoré si detektívi kompletne vymysleli. Isaac bol zbavený obvinení, no Galvan, Almendarez a Nanez boli za vraždu a podpaľačstvo odsúdení na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Keď 39-ročný väzeň videl v roku 1997 epizódu Ničiteľov mýtov, zarazil sa. Netušil totiž, že odhodenou horiacou cigaretou do nádrže s benzínom spôsobíte úmyselne požiar naozaj len ťažko. Ničitelia mýtov po niekoľkých pokusoch konštatovali, že je to nemožné. "Akonáhle som to videl, nemohol som sa dočkať, až to poviem Tare," povedal John. Tara Thompsonová ho zastupovala už počas štúdií na škole a zostala jeho advokátkou.

Zhodou okolností dotyčný diel videla tiež. "Bolo to pre mňa šokujúce. Všetci sme videli filmy, ako napríklad Odplata, kde benzín rozliaty na ceste chytí od cigarety a potom exploduje auto. Nikdy som ale nevenovala pozornosť tomu, či to môže byť pravda alebo nie," uviedla právnička. Po zhliadnutí Ničiteľov mýtov si uvedomila, že je potrebné sa na celú problematiku pozrieť do hĺbky. Spoločne s advokátmi ďalších dvoch odsúdených sa pustila do práce.

Potvrdili to aj vedecké pokusy

To, čo v dokumente zistili v roku 2005, potvrdili následne riadne vedecké experimenty, vedené americkým úradom ATF (Úrad pre alkohol, tabak, zbrane a výbušniny). V rámci viac ako 2000 experimentov sa vedci pokúšali v rôznych podmienkach zapáliť benzín cigaretou. "Napriek tomu, čo vidíte vo filmoch, odhodenie horiacej cigarety do benzínu za bežných podmienok a hladinách kyslíka požiar nezaloží," uviedol úrad vo svojom vyhlásení. Dôvodom je, že benzín má obmedzený alebo takmer žiadny kontakt s najhorúcejšími časťami popola. To ale neznamená, že si človek môže bez problémov zapáliť na benzínovej pumpe. Z cigarety totiž môže odletieť kus horúceho popola a teplota potom bude dostatočná. Otvorený oheň potom benzín zapáli bez problémov. Úmyselné zapálenie cigaretou je však takmer nemožné.

Galvanov prípad sa dostal na stôl až o desať rokov neskôr. Až v roku 2017 mal jeho tím k dispozícii celý súbor dôkazov, ktorý by mohol preukázať jeho nevinu. Thompsonová predložila viacero svedectiev od siedmich svedkov, ktorí dosvedčili, že ich mučili tí istí policajti, ktorí si vynútili ich priznanie. Taktiež ukázala dokumenty, ktoré dokazovali, že polícia si vymyslela pravdepodobný dôvod zatknutia, a odborníka na podpaľačstvo, ktorý dosvedčil, že Galvanovo falošné priznanie bolo vedecky nemožné.

Aj tak ale súdy a prokuratúra nechceli uznať, že by to bolo nemožné. Problém videla Thompsonová v americkej forenznej vede. Zatiaľ čo veda sa posúva dopredu pomerne rýchlo a mnoho zažitých vecí už vyvrátila, forenzná veda na tieto pokroky reaguje nepružne a pomaly. Za dve desaťročia vo forenznej vede týkajúcej sa podpaľačstva vyvrátili množstvo vecí, vrátane tých, ktoré sa týkali Galvanovho prípadu. Vedecká obec však tieto závery začala prijímať až v novom tisícročí.

V roku 2019 priznal odvolací súd Galvanovi a jeho dvom kamarátom obnovenie procesu. Krátko nato ale súd rozhodol, že proces neobnoví a namiesto toho celej trojici povolil iba vypočutie. To by im umožnilo podať návrh na vyškrtnutie vynútených priznaní, ale nie na obnovu procesu. Na tomto vypočutí boli navyše ich návrhy zamietnuté.

Zbavili ich všetkých obvinení

Až tento rok sa vďaka snahe advokátov traja muži dočkali nového procesu, kde boli zbavení všetkých obvinení. John (53) sa tak konečne dostal na slobodu. Ako sám hovorí, má problém si zvyknúť na svet, ktorý sa od roku 1986 zmenil na nepoznanie. Viacerí členovia jeho rodiny alebo známi medzičasom zomreli alebo s nimi stratil kontakt. "Je to ťažké, musím sa toho veľa naučiť a neviem, kde je moje miesto, neviem, čo mám robiť," zveril sa Galvan. Najviac sa ale teší na to, že si bude môcť nájsť miesto, ktorému bude hovoriť domov. Rád by sa taktiež vrátil ku svojmu koníčku, ktorým je maľovanie.