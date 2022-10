Drsné praktiky riaditeľa: Študentov vylúčil zo školy kvôli TEJTO banalite! Rodičia hovoria o policajnom štáte

Prísny riaditeľ školy The Deepings School Alun Ebenezer odmietol vpustiť žiakov do školy po tom, čo mali oblečené nesprávne ponožky. 50 študentov tak v pondelok 26. septembra skončilo v centre na zlepšenie správania, pretože údajne porušili školský kódex týkajúci sa obliekania.

Škola v britskom Lincolnshire sa teraz stala bojiskom medzi rodičmi a zamestnancami. Rozzúrení rodičia zaútočili na školskú politiku nulovej tolerancie a obvinili Ebenezera z toho, že školu riadi ako „policajný štát“. Riaditeľ ale povedal, že akékoľvek prešľapy v disciplíne „vedú k masakru“.

Jeden nemenovaný otec povedal, že bol zmätený vylúčením svojej dcéry kvôli jej obyčajným čiernym ponožkám a dlhým nohaviciam. „Prijaté kroky sú úplne nerozumné a slúžia len na narušenie vzdelávania mojej dcéry. Toto je posledná vec, ktorú potrebuje v kritickom bode jej školskej dochádzky, najmä po prerušení vyučovania kvôli pandémii,“ povedal.

Situácia rozzúrila aj ďalšieho z otcov. „Môjho syna vylúčili za to, že na sebe nemal predpísané ponožky. Je to šialené. Nie je to len prísne – je to ako nejaký policajný štát,“ uviedol.

Vylúčeným žiakom v škole, kde sa vzdeláva 1 449 detí vo veku 11-18 rokov, bolo nariadené stráviť deň v centre na zlepšenie správania. Inšpektori z Ofstedu už dvakrát ohodnotili školu v Stamforde v Lincolnshire ako „vyžadujúcu zlepšenie“.

Dočasný riaditeľ školy Ebenezer prísne pravidlá obhajoval a tvrdil, že tvrdo zakročil proti „otvorenému vzdoru“. „Žiaci, ktorí budú umiestnení do centra na zlepšenie správania, budú tí, ktorí povedali, že nebudú dodržiavať pravidlá. Snažíme sa vštepovať disciplínu a štandardy. Táto škola vyžadovala zlepšenie pri posledných dvoch inšpekciách Ofsted,“ povedal Ebenezer.

„Je na čom pracovať, aby to bola dobrá škola,“ povedal. Ebenezer chce zlepšiť aj štandardy v správaní žiakov, držaní tela, reči a reči tela.

„Zatiaľ som vylúčil dosť veľa žiakov, len na jeden deň, a na druhý deň prídu do školy s rodičmi a porozprávame sa o tom. Učiteľom som povedal, že prvý polrok bude ťažký, ale školská kultúra sa zmení, kým sa škola po prázdninách opäť otvorí. Najvážnejšia vec je otvorený vzdor, pretože ak by to robili všetci, došlo by k masakru,“ dodal riaditeľ.