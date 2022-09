Muž sa háda s priateľkou pre auto: Keď si prečítate, aký má problém, pochopíte aj vy! Je TOTO normálne?

Zvyklosti a zabehnuté rituály partnera, či partnerky, dokážu ich polovičky niekedy poriadne zneistiť a nahnevať. Podobne je na tom aj dvadsaťpäťročný muž, ktorý sa na Reddite posťažoval na svoju priateľku. Privádza ho totiž do šialenstva, keď jeho dvadsaťtriročná partnerka rozpráva o svojom vozidle, ako o živej bytosti a volá ho Angie. Keď ide napríklad na autoumyváreň, tak hovorí, že „Angie má kúpeľ.“

„Chodím so svojou priateľkou už asi deväť mesiacov. Keď mala 21 rokov, rodičia jej dali auto a ona sa rozhodla, že mu dá toto meno. Toto všetko som sa dozvedel na našom prvom rande, keď mi povedala 'Angie ma sem priviezla'. Myslel som si, že je to zvláštne, ale nechal som to plynúť,“ vysvetľuje muž. „Vždy hovorí o svojom aute, ako o nejakej osobe. Keď pred pár mesiacmi dostala defekt, zavolala mi a povedala, že 'Angie sa pokazila topánka a musí jej dať novú'. Toto všetko vyvrcholilo tento víkend, keď som išiel s kamarátmi na pohárik a moja priateľka nám ponúkla odvoz. Boli sme vonku pár hodín a ja som sa, pravdaže, trochu opil. Keď nás prišla vyzdvihnúť, tak povedala, že sa najprv zastavila na pumpe, aby dala Angie napiť.“

Autor príspevku priznáva, že možno iba všetko zle chápe, ale svojej priateľke aj tak povedal, že je divné a trápne, keď takto rozpráva o svojom aute. „Je to stroj, nie domáce zviera alebo dieťa a mala by sa k nemu správať tak ako normálny človek. Na dlho sa odmlčala a po zvyšok cesty odmietla čokoľvek povedať. Vysadila mojich priateľov a potom išla do môjho bytu. Spýtal som sa jej, prečo nejdeme k nej a ona mi povedala, že potrebuje nejaký čas na premýšľanie. Odvtedy je ticho a ja si začínam myslieť, že som urobil niečo zlé.“

Čitatelia sa v komentároch postavili na stranu ženy a mužovi vyčítajú, že vďaka nemu sa jeho priateľka cíti „neistá“ a mal by ju viac podporovať. „Prinútil si ju cítiť sa súdenou a ona teraz premýšľa, za čo by si ju ešte mohol odsúdiť. Cíti sa z teba neistá. Naznačuje jej to, aká budúcnosť ju s tebou čaká,“ uvádza jeden z nich. Ďalší dodal, že nie je „nič horšie ako keď niekto nedovolí svojmu partnerovi/partnerke, aby mal svoje malé výstrednosti. Toto je len roztomilý drobný vtip, ktorý ničomu a nikomu neublíži a teraz ste priateľku prinútili cítiť sa neisto.“ A tretí napísal: „Nazval si ju divnou a trápnou, ale bola to ona, kto urobil tebe a tvojim hlúpym opitým priateľom láskavosť neskoro v noci. Urobil si všetko, aby sa cítila hlúpo, pretože teraz pochopila, že si sa za ňu vlastne tajne celé mesiace hanbil.“