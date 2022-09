Nový objav vedcov: Veľká príležitosť na kontakt s mimozemskou civilizáciou! Príde k nemu možno už čoskoro

Odborníci odhadujú, že vo vesmíre je 50 000 000 000 000 000 000 000 ďalších obývateľných planét, ako je Zem. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Chuck Brooks uviedol, že vďaka tomuto objavu môžeme byť blízko kontaktu s mimozemskými civilizáciami, píše DailyStar.

Dôkazy z nových ďalekohľadov a vesmírnych sond v našej vlastnej slnečnej sústave ukázali, že na planétach je voda a tiež organické stavebné bloky života. Astronómovia na univerzite v Aucklande na Novom Zélande tvrdia, že existuje okolo 100 miliárd planét podobných Zemi, ktoré by sa dali obývať iba v Mliečnej dráhe.

„Vynásobené 500 miliardami plus galaxiami vo vesmíre odborníci odhadujú, že vo vesmíre je okolo 50 000 000 000 000 000 000 000 obývateľných planét. Formy života, ktoré by sa mohli potenciálne vyvíjať bez ekologických systémov Zeme, by exponenciálne zmenili tento odhad na väčší počet,“ uviedol Brooks.

Napriek obrovskému objavu Brooks dodal, že ide o nové zistenie a výskumníkov čaká ešte veľa práce so skúmaním. „Sme na prahu prieskumu. Práve sa začala skutočná snaha človeka zdolať hviezdy. Niektorí vedci ale odhadujú, že v najbližších desaťročiach môžeme nadobudnúť kontakt s mimozemskými civilizáciami,“ povedal Brooks.

Domnieva sa, že ak sa expertom podarí objaviť život aj na iných planétach, zmení to naše systémy viery, náboženstiev či kultúr. „Kontakt s inými civilizáciami by mohol spôsobiť paniku a zmätok, alebo by mohol slúžiť na zjednotenie ľudí ako druhu,“ dodal Brooks.

Podľa časopisu ExtremeTech je obývateľnou planétou najbližšie k Zemi nenápadná planéta zvaná tau ceti e (corr). Nachádza sa 11,9 svetelných rokov od Zeme. Najrýchlejšej kozmickej lodi Ever 'Helios II – ktorá cestuje rýchlosťou 249 126 kilometrov za hodinu – by trvalo 51 000 rokov, kým sa tam dostala.