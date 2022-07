Mrož sa stal hviezdou prístavu v Osle: Rád spí na lodiach, no majitelia sú zúfalí, potápa ich!

Mrožia dáma svojimi trochu nešikovnými pokusmi o lezenie potopila už viacero lodí, píše euronews. To, čo teší divákov a turistov, už prirodzene menej teší majiteľov lodí.

Spánková platforma nenašla u mrožej dámy priazeň

Pokus vytvoriť špeciálne vybudované miesto príjemné pre Freyu ako miesto na spanie zlyhal. Radšej má lode v prístave. Teraz je ale nádej, že bude sama a dobrovoľne pokračovať vo svojej ceste. Pred jej pobytom v Nórsku bola totiž spozorovaná v Dánsku, Nemecku, Holandsku a Škótsku. Ďalšou možnosťou je previezť ju naspäť k polárnemu kruhu.

Mrože obývajú polárne moria na severnej pologuli, ale ubúdajúce zdroje potravy ich znova a znova ženú na juh. Patria do čeľade tuleňov, samice vážia od 600 do 800 kilogramov, samce do 1200 kilogramov. Ich najvýraznejšou črtou sú dlhé kly, ktoré sa vyskytujú u oboch pohlaví, no oveľa výraznejšie sú u samcov.