Manželia len čumeli, medveď vyliezol na verandu a chcel sa nakŕmiť: Neuveríte, ako ho žena dostala preč

Debbie Tomlinsonová zo Simpsonville v Južnej Karolíne vedela, čo má robiť, keď zbadala medveďa smerujúceho k vtáčím kŕmidlám na verande svojho dovolenkového domu. Začala na neho hovoriť svojím prísnym, učiteľským hlasom. V minulosti bola totiž učiteľkou anglického jazyka na strednej škole Southside High. V súčasnosti je na dôchodku. Tomlinsonová a jej manžel Lee považujú svoj "prázdninový" byt za šťastné miesto. Majú totiž odtiaľ výhľad na údolie s horami, a preto často vidia medvede a iné voľne žijúce zvieratá. V minulosti sa im už jedno zviera dostalo na terasu na druhom poschodí. Zrejme vtedy išlo o medvedíka čistotného.

Debbie má na terase tri kŕmidlá pre vtáky, ktoré obvykle za súmraku odnesie dnu, ale v daný deň to neurobila. Vtedy si ich všimla medvedica, ktorá sa k nim chcela dostať. Svoje mláďatá nechala za sebou, vyšplhala sa na zábradlie a pokojne po ňom kráčala. Tomlinson ju uvidel a zavolal na svoju manželku, ktorá to začala nahrávať na video. Potom dvakrát zaklopala na sklenené dvere. Medvedica sa pošmykla, ale pokračovala ďalej. Debbie preto otvorila dvere a povedala: "Choď odtiaľ dole. Zlez odtiaľto, hneď teraz." Ďalej na zviera hovorila pevným, učiteľským hlasom, kým z verandy neodišlo.

Dôchodkyňa neskôr uviedla, že jej ani len neprišlo na um, že by medvedica mohla zaútočiť alebo že by bola v akomkoľvek nebezpečenstve. "Keď máte neposlušné deti, viete, aký hlas musíte použiť," prezradila. To isté zjavne platí aj pre neposlušné medvede. Tomlinsonová je vraj zvyknutá na to, že sa okolo nej pohybujú rôzne zvieratá. Vo svojom dome v Simpsonville dokonca kŕmi divoké mačky. Chytí ich do pasce, nechá ošetriť a potom ich pustí späť do prírody. Jedného dňa jej vonkajšia kamera zachytila skutočne bizarnú situáciu. Divoká mačka, vačica a medvedík čistotný sedeli vedľa seba a spoločne jedli krmivo pre mačky.