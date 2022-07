VIDEO Medveď sa prišiel nakŕmiť priamo do garáže! Otvoril si chladničku a... pozrite, čo z nej vybral

Jasona Mickela minulú sobotu popoludní prekvapil veľký medveď, ktorý vykrádal jeho chladničku v garáži. Upozornil ho na neho sused. Celý incident si nahral na video vrátane momentu, keď vkročil do garáže. Na záberoch je vidno medveďa stojaceho na zadných nohách pri otvorených dverách chladničky. Zrazu ho ale vyrušil majiteľ domu.

"Vidím, že sa hrabeš v mojej chladničke, však? Zješ všetko moje jedlo?" opýtal sa Mickel medveďa. Ten medzičasom schytil nádobu s jedlom a odniesol ju do susedného dvora. Najviac ho zaujali burgre, krevety, cesnakový chlieb a zaváraná zelenina.

Jason hneď nato nasadol do auta a sledoval medveďa, ktorý akurát prechádzal okolo domu iného suseda, kde si sadol a odpočíval asi päť minút. Potom pokračoval do ďalšej garáže a následne sa vrátil späť do lesa, kde patrí.