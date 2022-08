Nová štúdia odhalila, v ktorej sexuálnej polohe ženy najčastejšie dosiahnu orgazmus: Tipovali ste ju?

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - V časopise Sexologies približje dvojica vedcov zo súkromnej gynekologickej kliniky New H Medical v New Yorku sexuálne polohy, pri ktorých majú ženy najväčšiu pravdepodobnosť dosiahnuť orgazmus. Štúdii sa síce dá vytknúť viacero nedostatkov, ale k podobným zisteniam dospeli aj predchádzajúce výskumy zamerané na túto problematiku.