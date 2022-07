Pikantný kasting: Filmári hľadajú mužov s takýmito penismi! Môžu stať hviezdami nového dokumentu

Britská produkčná spoločnosť Spun Gold vyhlásila nezvyčajný kasting. Aktuálne pracuje na dokumente s názvom Too Large For Love (Príliš veľký pre milovanie) o ľuďoch s výnimočne veľkými penismi, informuje denník The Independent. Podľa inzerátu, ktorý bol zverejnený na kastingovej stránke Lost in TV, spoločnosť hľadá účastníkov starších ako 18 rokov akejkoľvek sexuality alebo etnického pôvodu, ktorí majú veľké prirodzenie.

"Nedávny prieskum zistil, že takmer polovica mužskej populácie si želá väčší penis. Takže väčší penis rovná sa lepší život, nie? Ale nie je to vždy tak," uvádza sa v upútavke na dokument, ktorého cieľom je priblížiť skryté problémy života s veľmi veľkým penisom. "To, ako veľký úd ovplyvňuje všetky aspekty života vrátane toho sexuálneho a aká pomoc existuje pre tých, ktorí to potrebujú, to všetko sa dozviete v novom dokumente," znie v reklamnom spote.

Predstavitelia Spun Gold tvrdia, že chcú hovoriť s ľuďmi s pozitívnymi aj negatívnymi skúsenosťami s veľkým penisom. Dokument bude posledným z dlhého radu sexuálnych relácií v britskej televízii. V roku 2020 sa dokumentárny film Me and My Penis (Ja a môj penis) vysielaný v televízii Channel 4 stal prvým britským programom, v ktorom bol odvysielaný stoporený penis.