Odborníci na výživu radia: Nikdy nejedzte túto vec pred cvičením, sabotujete tým svoj výkon

ROCHESTER - Cvičenie je skvelý spôsob, ako zlepšiť svoje zdravie. Niekedy ale môže byť ťažké nájsť energiu na pohybové aktivity. Odborníci tvrdia, že konzumácia určitých potravín môže pomôcť zlepšiť váš športový výkon. Najnovšia štúdia ale poukazuje na jeden typ jedla, ktorý by ste nikdy nemali jesť pred tréningom, v opačnom prípade sabotujete svoj výkon.

Konzumácia nesprávnych potravín pred tréningom môže spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre, čo môže v konečnom dôsledku viesť ku spomaleniu športového výkonu. Kľúčom je nájsť správnu rovnováhu živín. Pred vstupom do posilňovne je tiež dôležité naplánovať si jedálny lístok, ktorý napomáha tráveniu. Podľa expertov z Kliniky Mayo je najlepšie počkať medzi konzumáciou väčšieho jedla a cvičením aspoň tri až štyri hodiny. Jednu až tri hodiny pred cvičením môžete jesť menšie jedlá alebo občerstvenie, čo by vám malo dodať miernu energiu. "Občerstvenie zjedené krátko pred cvičením vám pravdepodobne nedodá energiu, ak váš tréning trvá menej ako 60 minút, ale môže zabrániť návalom hladu," vysvetľujú odborníci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pred tréningom nejedzte jedlá s vysokým obsahom tuku

Zdravé tuky sú dôležitou súčasťou stravy a podľa nedávnej správy Amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) by mali tvoriť približne 35 percent denného kalorického príjmu. Neodporúča sa však jesť jedlá s vysokým obsahom tuku pred tréningom. Je to preto, že na spracovanie tukov je potrebné viac energie, a to vás môže pri cvičení spomaliť. Ak sa rozhodnete skonzumovať tuky ako súčasť predtréningového občerstvenia, uprednostnite radšej vyvážené jedlá pred jedlami s nasýtenými tukmi. Medzi zdravé zdroje tuku patria orechy, avokádo, mastné ryby, chia semienka, vajcia a olivový olej.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Výskumy ukázali, že konzumácia komplexných sacharidov v deň alebo niekoľko hodín pred intenzívnym alebo dlhodobým tréningom môže pomôcť zvýšiť vytrvalosť. "Kľúčovým cieľom výživových stratégií pred cvičením je maximalizovať zásoby uhľohydrátov, a tým minimalizovať výkon zhoršujúci účinky vyčerpania sacharidov," uvádza štúdia z roku 2004 zverejnená v odbornom časopise Journal of Sports Science.

Výskumníci zistili, že zvýšenie príjmu sacharidov v potrave pred atletickými súťažami trvajúcimi 90 minút alebo viac zvýšilo hladinu svalového glykogénu, čiže uloženého paliva pre budovanie svalov, a zvýšilo výkon pri cvičení. Hoci konzumácia uhľohydrátov je skvelý spôsob, ako načerpať energiu na cvičenie, to najlepšie, čo môžete urobiť pre svoje celkové zdravie, je jesť širokú škálu plnohodnotných potravín. Vláknina, bielkoviny, vitamíny a minerály sú pre organizmus mimoriadne dôležité. Je preto dobré konzumovať chudé mäso a ryby, ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, orechy a strukoviny.