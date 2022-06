Študentka (19) si myslela, že dostala COVID-19: Strašné odhalenie, ešte horšia diagnóza

EDINBURGH - Spočiatku to vyzeralo ako únava, no o pár hodín sa prejavili ďalšie príznaky. Uprostred pandémie koronavírusu si Alice myslela, že je pozitívna. S takýmto podozrením prišla aj do nemocnice. Lekári jej ale diagnostikovali inú, nie menej závažnú chorobu. Jej život visel na vlásku.

Devätnásťročná Alice Jenkinsová sa jedného večera necítila dobre. Začali ju bolieť svaly, čo pripisovala nadmernému športovaniu. Navyše niekoľko dní predtým spadla, tak si myslela, že to bude len odrenina. O pár hodín neskôr sa však prebrala celá spotená a vyhádzaná. Keď má niekto v súčasnosti horúčku alebo príznaky chrípky, hneď si myslí, že by to mohol byť koronavírus. Pravda však bola hrozivejšia.

Študentka Edinburskej univerzity sa 18. mája zobudila na internáte s bolesťou v nohách a zvýšenou teplotou. Myslela si, že je to covid, pretože jej spolubývajúce ho prekonali len pred niekoľkými týždňami. Celý nasledujúci deň preležela v posteli, no nakoniec zalarmovala svoju mamu Sarah (58), že sa necíti dobre a potrebuje ísť do nemocnice. Mama nebola v tom okamihu pri nej, tak jej skúsila poradiť jeden test. Na vyrážky si mala priložiť sklenený pohár. Nezmizli ani pod tlakom, a to Sarah vystrašilo. O symptómoch meningitídy sa dozvedela od susedov, ich dcéra zomrela na ňu vo veku 14 rokov. Vďaka rýchlemu zásahu záchranky bolo Alice poskytnuté včasné lekárske ošetrenie. Meningitída je ťažké ochorenie, ktoré sa môže pri neskoršom zásahu lekárov skončiť stratou sluchu, paralýzou či dokonca poškodením mozgu.

V Kráľovskej nemocnici v Edinburghu sa stav tínedžerky zhoršil natoľko, že niekoľko dní bola v bezvedomí. Keď sa prebrala, počula doktorov okolo nej, ako sa rozprávajú o možnej paralýze. 19. mája bola prevezená na infekčné oddelenie do Western General Hospital. O päť dní neskôr ju prepustili. Pociťovala menšie bolesti hlavy a povedala, že bude ešte potrebovať vyšetrenie hlavy.

Alice, ktorá je momentálne na dovolenke v Chorvátsku, tvrdí, že rýchla mamina reakcia jej zachránila život. Teraz sa snaží upozorniť ďalších mladých ľudí na riziká smrteľnej choroby, ktorá postihuje najmä ľudí v mladom veku. "Keby som nemala tú vyrážku, nešla by som do nemocnice. Jediné, čo som pociťovala, boli boľavé nohy a teplota. Typické príznaky meningitídy, ako je stuhnutý krk a nevoľnosť, sa u mňa prejavili až v nemocnici," priblížila svoj prvotný stav.

Test lumbálnej punkcie diagnostikoval meningokoka skupiny B, proti ktorému bola dievčina očkovaná zhruba ako štrnásťročná. Vyzvala ostatných, aby si skontrolovali, či im tiež nevypršala platnosť očkovania a ak áno, aby sa objednali na preočkovanie, keďže aj ona sa mala dať preočkovať už v januári. Meningitída je zápal mozgu, ktorý sa môže šíriť bozkávaním, kýchaním a kašľom. Jenkinsová netuší, kde sa mohla nakaziť. Nikto iný z jej okolia totiž túto chorobu neprekonal.