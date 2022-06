VIDEO Ruský plastický chirurg ponúka šialený zákrok: Tie prsné implantáty musíte vidieť

Jevgenij Dobrejkin je plastický chirurg, ktorý žije v Moskve. Presne vie, koho treba v tomto konflikte podporovať. Tzv. "skutočným vlastenkám" ponúka celkom jedinečné prsné implantáty, ktoré dostali pomenovanie "Rosgurd". Sú vyplnené silikónom, ale ich povrch sa môže líšiť podľa potreby. Buď môže mať podobu ruskej trikolóry alebo vojenskej cammoflouge. "Skutočné patriotky majú možnosť vybrať si z dvoch verzií tú, ktorá bude bližšia ich srdcu. A to doslova. V podstate je to pre ľudí, ktorí milujú svoju vlasť a chcú urobiť niečo viac, ako si len dať nálepku alebo tetovanie," vysvetlil Dobrejkin.

Ako ďalej uviedol, povlak na implantátoch je úplne bezpečný a prešiel rozličnými dermatologickými testami. "Teraz sú to ešte len vzorky. Keď si ich ale ľudia začnú kupovať a ocenia túto myšlienku, implantáty budú dostupné vo väčšom množstve."

Ľudia si najprv mysleli, že je to vtip

Keď sa ľudia o nich dozvedeli, najprv si mysleli, že ide o vtip. Iní boli, naopak, ohromení. Jeden užívateľ napísal: "Skutočne? Možno tomu nerozumiem, ale nemôžete vidieť povrch implantátu, keď je implantovaný pod kožu, nie? Je to predsa vo vnútri vášho tela. Alebo to presvitá cez kožu?"

Galéria fotiek (2) Vzorky dvoch prsných implantátov.

Zdroj: Instagram/drdea

"No, toto nie je to, čo som očakával. Hoci, ak Putinov hrudník vyzerá o niečo väčší, počkám na lekárske procedúry, ktoré by to mohli vysvetliť," dodal ďalší. Tretí napísal: "Plačem. Pozerám to už druhýkrát a je to rovnako zábavné."