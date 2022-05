Šokujúci prieskum dôvery politikov a štátnych inštitúcií: Väčšina Slovákov neverí takmer nikomu

BRATISLAVA - Komu Slováci veria a komu nie? Ak sa pozrieme na štátne inštitúcie a vedúce osobností, tak z najnovšieho prieskumu si to môžeme minimálne odvodiť. Čísla sú pomerne jasné a môžeme konštatovať, že poslanci Národnej rady ani vláda veľkú dôveru nepožívajú, no naopak to vyzerá pri pohľade na Prezidentský palác a čiastočne aj súdy.