FOTO Žena (37) bola na návšteve u mamy: Keď videla, čo pristálo v jej záhrade, myslela, že blúzni

LANCASHIRE - Kelly Lunneyová (37) bola práve na návšteve u svojej mamy v britskom Nelsone, keeď sa pozrela z okna do záhrady a zbadala niečo nezvyčajné. Podobalo sa to na holuba, ale takto predsa holuby nevyzerajú. Myslela si, že má halucinácie.

Lunneyová zostala v šoku, keď v záhrade maminho domu uvidela na vlastné oči žiarivo ružového holuba. Poľahky sa zniesol z oblohy a pristál najprv na streche susedného domu medzi ostatnými holubmi a odtiaľ priletel až k nim do záhrady. Viacerí užívatelia si myslia, že holuba niekto zafarbil. Kelly však verí tomu, že išlo o skutočného ružového holuba Nesoenas Mayeri, ktorý pochádza z východafrického ostrovného štátu Maurícius.

Na celom svete žije už len zhruba päťsto týchto jedincov. Tradične majú broskyňovo sfarbenú hruď a chrbát, hrdzavý chvost a tmavoružový zobák. Keď Lunneyovej mama povedala, že neblúzni a aj ona vidí ružového holuba, Kelly vytiahla telefón a začala si ho fotiť. "Najprv som si myslela, že mi šibe, ale keď mama videla to isté, upokojilo ma to. Je neuveriteľné vidieť v týchto končinách ružového holuba. Budem o tom hovoriť ešte aj svojim vnúčatám." Odvtedy sa tento podivný holub vracia po večeroch do ich záhrady.

Nešlo o prvý prípad

Hoci výskyt ružových holubov je v Spojenom kráľovstve len veľmi zriedkavý, tieto vtáky už boli spozorované v roku 2012 v Londýne a v roku 2015 v Bristole. Niektoré operence majú iba ružový nádych na koncoch krídel, zatiaľ čo iné, ako napríklad ten, ktorého si všimla Kelly, sú sfarbené oveľa pestrejšie.

Objavila sa aj teória o tom, že vtáky skonzumovali nejaké chemické látky alebo sa mohli vo voľnej prírode zraziť s fluoreskujúcou kvapalinou. Veľa komentujúcich sa však domnieva, že práve ľudia sú zodpovední za netradičné sfarbenie holubov a potom ich len tak vypúšťajú. V roku 2015 sa chovateľ holubov Sher Singh (39) z Bristolu priznal, že natieral niekoľko vtákov farbou na látky, aby ich zamaskoval pred dravými sokolmi.