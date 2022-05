FOTO Bombastický objav pod ľadovcom na Antarktíde: Je to veľké ako mesto!

ANTARKTÍDA - Vedci potvrdili existenciu obrovského jazera s tekutou vodou hlboko pod ľadom Východoantarktického ľadového štítu, ktorý je najväčším na svete. Jazero nazvali Snow Eagle. Veria, že sedimenty v ňom by mohli obsahovať informácie o vývoji antarktického ľadovca od jeho najskoršieho formovania.

Hoci je východná Antarktída najchladnejším miestom na Zemi, nie je úplne zamrznutá. Stovky jazier s tekutou vodou známych ako subglaciálne jazerá experti nedávno objavili pod ľadom, ktorý pokrýva kontinent. V hre je množstvo faktorov, ktoré umožňujú existenciu týchto jazier. Hmota ľadovej pokrývky vytvára tlak, ktorý dramaticky znižuje bod mrazu vody zachytenej pod ňou. Okrem toho samotná ľadová vrstva poskytuje izoláciu proti mrazivému vzduchu, zatiaľ čo kamene pod ňou poskytujú zdroj jemného ohrevu. A čo viac, ak je voda slaná, nasýtená soľami, môže znížiť bod tuhnutia.

Subglaciálne jazerá možno odhaliť pomocou radaru prenikajúceho ľadom zhora. Radarový signál sa šíri cez ľad, odráža sa späť a porovnaním prenášaného signálu s vráteným signálom môžu vedci študovať, čo je pod ním. V prípade objavenia obrovského jazera tekutej vody hlboko pod ľadom však neboli použité radarové signály. Existenciu Snow Eagle napovedala veľká priehlbina v ľadovom príkrove, ktorú si odborníci všimli na satelitných snímkach. Výskumný tím vedený geofyzikom Shuai Yanom z Texaskej univerzity v Austine sa pustil do získavania radarových údajov a meraní magnetického poľa Zeme. Ich výskum trval od roku 2016 do roku 2019. Zistenia boli zverejnené v časopise Geology. Analýza radarových údajov odhalila veľkú škvrnu hlboko pod ľadom, ktorá jasne žiarila. Vedci potvrdili, že ide o jazero Snow Eagle - jedno z najväčších subglaciálnych jazier, aké bolo kedy objavené. "Doslova som vyskočil, keď som prvýkrát uvidel ten jasný radarový odraz," povedal Yan.

Vodná plocha leží asi 3,2 kilometra pod ľadovou pokrývkou. Meria 42 kilometrov na dĺžku a 15 kilometrov na šírku, pokrýva plochu 370 kilometrov štvorcových a obsahuje 21 kubických kilometrov vody s hĺbkou 200 metrov. Jazero leží v rozoklanom kaňone hlbokom 1,6 kilometra, pochované pod ľadom, ale radarové signály odhalili, že v skrytom jazere je viac než len voda. Na dne jazera sa nachádza vrstva nespevneného sedimentu. Vzhľadom na to, ako dlho trvá nahromadenie sedimentu v týchto subglaciálnych prostrediach, sa experti domnievajú, že tam musel byť veľmi dlho, možno ešte predtým, ako sa vytvoril ľadový štít. "V takýchto jazerách sa hromadia sedimenty počas veľmi dlhého času, čo nás potenciálne prevedie obdobím, keď na Antarktíde nebol vôbec žiadny ľad, až do obdobia hlbokých mrazov," uviedol glaciológ Martin Siegert z Imperial College London vo Veľkej Británii.

Vzhľadom na to, že jazero je uväznené pod niekoľkokilometrovým ľadom v jednom z najnehostinnejších prostredí na Zemi, je pravdepodobné, že ďalšou výzvou bude dostať sa k jazeru a preskúmať ho. Vedci navrhujú, aby bola v blízkosti nainštalovaná stanica. To uľahčí budúce úsilie o štúdium tajomného jazera a odoberanie vzoriek jeho starovekého sedimentu. "Toto jazero pravdepodobne obsahuje záznam o celej histórii ľadového príkrovu východnej Antarktídy, o jeho vzniku pred viac ako 34 miliónmi rokov, ako aj o jeho raste a vývoji v rámci ľadovcových cyklov. Naše pozorovania tiež naznačujú, že ľadová pokrývka sa pred asi 10 000 rokmi výrazne zmenila, hoci netušíme prečo," poznamenal geofyzik Don Blankenship z University of Texas v Austinovom inštitúte pre geofyziku.