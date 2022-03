Prekonali ste minulý rok COVID-19? Lekári varujú, potom vám hrozí ďalšie vážne ochorenie!

ST. LOUIS - Ľudia, ktorí minulý rok prekonali covid, by sa mali mať na pozore pred novým, vedľajším následkom ochorenia. Experti upozorňujú, že u mnohých z nich sa krátko nato vyvinula cukrovka. Preukázali to viaceré výskumy, ktoré ale zatiaľ nepoznajú presnú koleráciu medzi týmito dvomi ochoreniami.

Zo štúdie zverejnenej v odbornom časopise The Lancet Diabetes & Endocrinology vyplýva, že u tých, ktorí prekonali COVID-19, existuje o 46 percent väčšia šanca, že sa u nich nasledujúci rok vyvinie cukrovka 2. typu. Nezáleží pritom na priebehu ochorenia; rovnako ohrození sú tí, ktorí mali mierny aj ťažký priebeh covidu.

Pri cukrovke 2. typu telo nedokáže spracovať cukor z potravy. Vyžaduje si prísnu liečbu, pretože bez nej by mohla vysoká hladina cukru v krvi spôsobiť poškodenie orgánov a končatín a viesť k infarktu či mŕtvici. Jej výskyt v populácii je v dôsledku zvyšujúceho sa počtu obéznych ľudí čoraz väčší. "Širokej verejnosti odporúčam, ak ste prekonali covid, pozorne si sledujte hladinu cukru v krvi," radí vedúci autor štúdie Ziyad Al-Aly z Nemocnice pre veteránov v americkom Missouri.

Výskumu sa zúčastnili prevažne belosti vyššieho veku, podľa Ziyada bola ale skúmaná skupina natoľko veľká, že zistenia by sa dali aplikovať na širokú verejnosť. Spolu so svojím tímom porovnal zdravotné záznamy viac ako 181 000 vojnových veteránov, ktorým bol diagnostikovaný covid, so 4,1 miliónmi veteránov, ktorí ochorenie neprekonali. "Naša štúdia naznačuje, že cukrovka úzko súvisí so syndrómom tzv. dlhého covidu," píše sa v článku, v ktorom odborníci odporúčajú ľuďom po prekonaní covidu sledovať, či sa u nich náhodou nevyvinie diabetes.

Nie je to prvýkrát, čo vedci poukázali na možnosť výskytu postcovidovej cukrovky. Jeden nemecký výskum odhalil, že ľudia, ktorí prekonali COVID-19, majú o 28 percent vyššiu šancu, že sa u nich vyvinie diabetes 2. typu v porovnaní s osobami, ktorým covid nebol diagnostikovaný. Odborníci skúmali 35 865 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus. Táto aj iné štúdie poukazujú na to, že koronavírus môže byť spúšťačom diabetu 2. typu. Zatiaľ ale nevieme, či vírus spôsobuje cukrovku, či odhaľuje doposiaľ nediagnostikované prípady, alebo len dočasne dvíha hladinu cukru v krvi," uviedla Faye Rileyová z britskej spoločnosti Diabetes UK.

Ste v ohrození?

Cukrovka 2. typu sa nemusí prejaviť u človeka hneď, pretože jej symptómy ľudia často pripisujú iným stavom. Spozornite, ak:

Močíte častejšie než inokedy, najmä v noci

Ak pociťujete neustále smäd

Ak pociťujete silnú únavu

Ak ste schudli bez toho, že by ste sa o to snažili

Pociťujete svrbenie v oblasti penisu, resp. vagíny, alebo sa vám tam objaví opar

Ak sa aj malé poranenie, porezanie hojí príliš dlho

Ak máte rozmazané videnie

Menej časté príznaky cukrovky 2. typu

tmavé fľaky na koži

pravidelné infekcie

svrbivá koža

sucho v ústach

podráždenosť

brnenie alebo necitlivosť

pokazené zuby