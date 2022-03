VIDEO Žena sa pár hodín po pôrode pozrela na priateľov mobil: To, čo zbadala na displeji, jej vyrazilo dych

LOS ANGELES - Len niekoľko hodín po tom, čo užívateľka sociálnej siete známa ako Aubrecita priviedla na svet svojho syna, musela čeliť nepríjemnému zisteniu, ktoré sa týkalo jej partnera. S odstupom času sa však na bolestivú situáciu pozerá s nadhľadom a vďačí osudu za to, že za svojho bývalého priateľa nebola nikdy vydatá.

Zdravotná sestra vo videu zverejnenom na TikToku opisuje škandalózne zistenie týkajúce sa jej expriateľa. "Keď som v nemocnici kŕmila svoje niekoľkohodinové bábätko, sestričky ma požiadali, aby som si zaznamenala čas dojčenia. Siahla som preto po telefóne svojho priateľa, ktorý spal v izbe," spomína si blondínka na udalosť spred deviatich rokov.

Na obrazovke uvidela fotografiu ich bábätka , no hneď nad ňou svietil neprečítaný odkaz od ženy menom Marissa, ktorá mladíkovi navrhovala, aby sa s ňou prišiel maznať. Autorka videa zistila aj to, že jej partner hneď po pôrode poslal svojej milenke správu, v ktorej uviedol, že "bábätko nevyzerá ako on".

Príspevok vyvolal množstvo zmiešaných reakcií. Kým niektorí jeho autorke prejavovali súcit, iní vyjadrili názor, že možno práve ona podvádzala svojho priateľa. Na otázku užívateľov, či nakoniec nevernému partnerovi odpustila, odpovedala, že nie. "Stalo sa to pred deviatimi rokmi. Opustila som ho a teraz som vydatá za muža, ktorý mi vrátil vieru v mužov," vysvetlila. Skúsenosť ju vraj nakoniec posunula ďalej a vďaka nej sa rozhýbala. "Jedna vec, za ktorú som neuveriteľne vďačná, je to, že sme neboli manželia!" dodala.