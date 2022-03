Agentúra varuje: Ak sa domáce covid testy použijú nesprávne, môžu ublížiť! Hlásenia zranení

Minulý týždeň vydal americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv varovanie, že domáce testy na COVID-19 môžu spôsobiť poškodenie, ak sa použijú nesprávne. Ide predovšetkým o prípady kontaktu testovacieho roztoku s očami alebo pokožkou či prehltnutie roztoku. Úrad tiež ľuďom pripomenul, aby testy uchovávali mimo dosahu detí a domácich zvierat. Niektoré testovacie roztoky obsahujú chemikáliu azid sodný, ktorý môže spôsobiť poškodenie, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou, nosom, ústami alebo očami, alebo ak dôjde k prehltnutiu chemikálie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Agentúra eviduje správy o zraneniach, ku ktorým došlo, keď ľudia náhodne aplikovali tekutý testovací roztok do očí, pretože si pomýlili malé fľaštičky s tekutinou s očnými kvapkami. V hláseniach tiež boli spomenuté prípady, kedy ľudia vložili testovacie tampóny do tekutiny predtým, ako si tampón vopchali do nosa. Kvapalina by sa za žiadnych okolností nemala dostať do kontaktu s kožou či sliznicou. K zraneniam došlo aj u detí; FDA eviduje prípady, kedy si vložili testovacie časti do úst a prehltli tekuté testovacie roztoky.

Domáce testy na COVID-19 môžu byť pre ľudí pohodlným spôsobom, ako zistiť, či sú infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Testy sú bezpečné, treba ale postupovať podľa podrobných pokynov testov. V prípade, že test nepoužijete správne a tekutina sa dostane do kontaktu s vašou kožou či sliznicou, okamžite kontaktujte svojho lekára. Zalarmovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti by ste mali obzvlášť v prípade, že komplikácie, ako podráždenie kože alebo očí, nezmizne, alebo ak osoba či zviera prehltne tekutý testovací roztok.