VIDEO Manželov od seba odrezala pandémia: Neskutočné, ako sa chcel dostať zamilovaný muž ku svojej žene

Tridsaťsedemročný Vietnamec svojim záchrancom povedal, že do Thajska priletel 2. marca a mal v pláne prestúpiť na ďalší let do Bombaja za svojou indickou manželkou, s ktorou sa oženil pred dvoma rokmi. Nedostal ale vízum, a tak odišiel autobusom z Bangkoku na ostrov Pchúket. Tam si namiesto letenky kúpil dva a pol metra dlhý nafukovací čln, do neho uložil svoju batožinu, fľašu s vodou a asi desať balíčkami rezancov a vydal sa na viac ako 2000 kilometrov dlhú plavbu.

Thajskí rybári, ktorí následne zavolali pobrežnú stráž, ho objavili po tom, čo strávil sám osemnásť dní a nocí na mori a doplával štrnásť kilometrov ďaleko od Similanských ostrovov. Od Pchúketu tak urazil vzdialenosť asi sto kilometrov.