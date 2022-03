Dôchodkyňa pozrela na FOTO z rodinnej oslavy a zhrozila sa: Vidíte to tam aj vy?

Tracey Phelps Pomeroyová (52) si nedávno užívala rodinné stretnutie v reštaurácii Kabuto Japanese Steak House v americkom Indianapolise. Rodina oslavovala narodeniny Pomeroyovej sestry Tiny Jordanovej. Rozhodli sa, že si túto vzácnu chvíľu uchovajú v podobe fotografií. O týždeň neskôr si Tracey opäť prezrela snímky a zbadala na nich zvláštne vyzerajúcu postavu vznášajúcu sa nad hlavou jej švagrinej Connie Phelpsovej. Zaskočilo ju to a podobne reagovali aj príbuzní, keď ich na to upozornila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Tracey Phelps Pomeroy

Na snímke je zachytená 62-ročná Phelpsová sediaca vedľa svojho o tri roky staršieho manžela Mikea. Za nimi je hlava, ktorá pripomína veľkého paviána. Poisťovacia agentka na dôchodku Pomeroyová si nemyslí, že táto záhadná hlava by mohla byť výsledkom pary, dymu alebo zlého osvetlenia. Naopak verí, že sa jej podarilo zachytiť ducha zosnulej opice. Úkaz jej pripomína aj slávneho teoretického fyzika Alberta Einsteina. "Vyzerá tiež trochu ako Einstein. Bola by som rada, keby to uvidel každý a sám posúdil, či je to len dym alebo je to niečo iné," uviedla dôchodkyňa.

Z tohto dôvodu zverejnila fotky na internete. Jeden z komentujúcich priznal, že mu z toho naskočila husia koža. Iní prezradili, že im tajomný duch skôr pripomína bradatého muža, Vikinga alebo dokonca Otca Vianoc. Zamestnanci reštaurácie prípad zatiaľ nekomentovali.