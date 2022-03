VIDEO V dome známej speváčky má strašiť duch: Lovec chcel odhaliť, čo sa deje, stalo sa niečo hrozné

PERSHORE - Brit tvrdí, že po strete s duchom v dome ikony osemdesiatych rokov Toyah Willcoxovej doslova lapal po dychu. Podľa jeho slov sa ho zlá entita pokúšala uškrtiť. Spolu so svojím tímom sa domnieva, že išlo o ducha vojaka, ktorý bojoval počas anglickej občianskej vojny.

V scénach nakrútených pre nový seriál s názvom "Celebrity Help! My House is Haunted" zažil expert na paranormálne javy Barri Ghai niečo skutočne strašidelné. Ku Ghaiovi sa pripojili kolegovia Ian Shaw a Jayne Harrisová, ktorí v dome v meste Pershore v grófstve Worcestershire umiestnili špeciálne nahrávacie zariadenie na lovenie duchov. Snažili o vyhnanie ducha z domu speváčky a herečky Toyah Willcoxovej.

Tím sa pokúšal hovoriť s duchom menom George, ktorý verili, že je vojak bojujúci počas anglickej občianskej vojny v roku 1600. Na záberoch je vidieť, ako sa Barri chytil za hrdlo a potom sa vyrútil z podkrovia. "Niečo ma práve chytilo za dýchaciu trubicu. Vystrašilo ma to," skríkol. Prezradil, že sa nemohol nadýchnuť a myslel si, že zomrie. Harrisová sa potom pokúsila hovoriť s duchom. "Ktokoľvek to robí, môžete, prosím, odísť? Nemáte na to právo. Odstúpte od Barriho," povedala.

Neskôr v epizóde Ghai vyrozprával túto príhodu samotnej Willcoxovej. "Hneď sme mali pocit, že tam hore bolo trochu viac agresívnej mužskej energie, ktorá bola veľmi dominantná. A potom som tam sedel, rozprával som sa a zrazu som mal stiahnutú priedušnicu. Nemohol som dýchať, naozaj som sa bál."

Celá hodinová epizóda bola odvysielaná na kanáli Discovery+ ako súčasť série šiestich epizód. Willcoxová sa do šou prihlásila po tom, čo zažila "pretrvávajúcu paranormálnu aktivitu", odkedy sa pred dvadsiatimi rokmi presťahovala do Worcestershire.