Blondínka radí, chcete mať peknú FOTO na občianskom preukaze alebo na pase? Použite tento malý trik

LOS ANGELES - Fotografie v občianskom preukaze či pase môžu byť katastrofou. Najhoršie je, že ju nemôžete len tak vymeniť, ale musíte čakať roky, kým sa fotka vymení za aktuálnejšiu. Jedna tiktokerka sa podelila so skvelým trikom, ako sa dá na podobných záberoch vyzerať skutočne dobre.

V snahe vylepšiť snímky na identifikačných dokladoch tiktokerka známa ako m0ishhinty odhalila jednoduchý trik, ktorý si u jej fanúšikov získal veľký úspech. Zároveň ukázala svoju pasovú fotografiu z roku 2016, kedy údajne prechádzala dobou temna. Na novšej fotografii už vyzerá oveľa lepšie. Tajomstvom sú umelé mihalnice a špeciálne upravený mejkap, ktorý zvýrazní a zväčší oči.

Supermodelka Tyra Banksová tiež odporúča usmievať sa očami, keďže na väčšine podobných fotografií nemôžete ukázať svoj úsmev. Znie to zvláštne, no pokiaľ si úsmev očami nacvičíte pred zrkadlom, vaše fotky budú vyzerať lepšie. Stačí, keď si spomeniete na nejakú vtipnú príhodu, usmejete sa, úsmev pomaly povolíte, no vaše oči zostávajú v polohe ako pri úsmeve.

Experti z magazínu Vogue zase odporúčajú nakloniť bradu mierne nadol. Ak máte dlhé vlasy, na fotografovanie si ich rozpusťte. Pred fotením tiež netreba zabúdať na ľahký púder, ktorý zakryje lesklú pokožku na tvári.