VIDEO V Rusku hekli nabíjacie stanice pre elektromobily! Displeje zobrazujú drsný odkaz Putinovi

Na diaľnici M11 z Moskvy do Petrohradu nemali vodiči elektromobilov pred pár dňami možnosť dobíjania. Dôvodom boli nefunkčné nabíjacie stanice, ktorých prevádzku ovplyvnil vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Dodávateľom súčiastok do zariadení je totiž ukrajinská firma. Ruský prevádzkovateľ energetických sietí Rosseti na Facebooku uviedol, že Ukrajinci tieto prístroje hekli a naprogramovali do displejov protiruské heslá ako "Putin je ču*ák", "Sláva Ukrajine/Sláva hrdinom" či "Smrť nepriateľovi".

Podľa príspevku boli nabíjačky zakúpené prostredníctvom ruskej spoločnosti, ktorá zadala výrobu ukrajinskému dodávateľovi dielov AutoEnterprise so sídlom v Charkove. Niekoľko dní po vypuknutí invázie na Ukrajinu sa na sociálnych sieťach začali objavovať zábery deaktivovaných staníc s nápismi na podporu Ukrajiny. Facebooková stránka AutoEnterprise znovu zverejnila video, ktoré nasnímal užívateľ Instagramu z diaľnice M11a zdokumentoval vypnuté prístroje.

Приостановлена работа электрозарядных станций на М-11 Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему... Posted by Россети on Monday, February 28, 2022

Displeje, na ktorých zákazníci v minulosti našli pri poruchách informácie o možnostiach kontaktovania servisu, tak do okolia chrlili odvážne odkazy od Ukrajincov. Zatiaľ nie je známe, koľko nabíjačiek bolo deaktivovaných.