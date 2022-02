Experti varujú: Nikdy nedávajte mäso do chladničky bez toho, aby ste urobili TOTO

ATLANTA - Nákup mäsa nie je lacná záležitosť, táto položka dokáže poriadne navýšiť výdavky na potraviny. Je preto dôležité pri jeho skladovaní dodržiavať určité zásady, aby sme predišli jeho znehodnoteniu. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) by sme mali predtým, ako ho vložíme do chladničky, urobiť jednu veľmi dôležitú vec.

Ceny mäsa neustále narastajú, o to dôležitejšie je jeho správne skladovanie. Inak riskujeme, že sa v ňom začnú množiť nebezpečné baktérie, začne zapáchať a budeme ho musieť ešte pred konzumáciou vyhodiť. V horšom prípade nám nevhodne uskladnené mäso spôsobí zdravotné problémy. Na čo by ste mali pamätať a čomu sa naopak vyhnúť?

Nikdy nedávajte do chladničky tepelne spracované mäso, ktoré ste predtým nepokrájali

"Veľké kusy mäsa, ako napríklad pečienka alebo celá morka, by sa mali kvôli chladeniu rozdeliť na malé kusy," odporúča CDC.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Zvyšky je potrebné schladiť na určitú teplotu

Zvyšky mäsa by sa mali skladovať v chladničke pri teplote 4,5 stupňa nižšej, a to do dvoch hodín od jeho tepelnej úpravy. Ak však bolo vystavené teplotám vyšším ako 32 stupňov, napríklad vo vyhriatom aute alebo na letnom pikniku, mali by ste ho vložiť do chladničky do hodiny. Týmto spôsobom predídete množeniu baktérií. Aby sa veľké kusy dostatočne rýchlo ochladili a zastavil sa nežiaduci bakteriálny proces, je potrebné, ako už je spomenuté vyššie, mäso nakrájať.

Konzumácia jedla, v ktorom sa rozmnožili baktérie, môže spôsobiť vážne ochorenie

E. coli a Salmonella sú dva bežné typy baktérií, ktoré sa nachádzajú v mäse. Ak niekto skonzumoval takto kontaminované jedlo, môže sa u neho vyvinúť otrava. E. coli baktérie spôsobujú hnačku, infekciu močových ciest, respiračné ochorenia a infekcie krvného riečiska, zatiaľ čo salmonella môže viesť k črevným ochoreniam. Niektoré skupiny osôb sú týmito bakteriálnymi ochoreniami veľmi ohrozené, majú ťažký priebeh a niekedy dochádza aj k úmrtiu. Ide najmä o deti mladšie ako päť rokov, dospelí vo veku 65 rokov a viac, ľudia s oslabeným imunitným systémom a tehotné ženy. "Ak zvraciate, krúti sa vám hlava, máte hnačku, krvavú stolicu, horúčku, tmavý moč, ste dehydratovaný a tieto problémy pretrvávajú viac ako dva dni, vyhľadajte lekára," radia odborníci z CDC.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Tepelne spracované mäso nemožno skladovať v chladničke navždy

Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) ani to najsprávnejšie uskladnené tepelne spracované mäso nezostane dobré nekonečne dlho. Jeho trvanlivosť sa tiež líši podľa typu. Napríklad varená slanina alebo klobása môžu bezpečne vydržať v chladničke s teplotou 4,5 stupňa jeden týždeň, ostatné varené mäso vrátane hydiny iba tri až štyri dni. "Krátke časové limity chladenia pomôžu zabrániť tomu, aby sa tieto potraviny pokazili alebo boli nebezpečné na konzumáciu," priblížilo CDC.