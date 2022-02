WMO zaznamenala nový rekord! Tipnite si hodnotu najdlhšie trvajúceho blesku

Predchádzajúce dva rekordy WMO potvrdila v Latinskej Amerike. Najdlhšie trvajúci blesk zaznamenali v marci 2019 v Argentíne, kedy oblohu rozžiaril na 16,73 sekundy. Najdlhší blesk bol zaznamenaný na konci októbra 2018 v Brazílii a meral 709 kilometrov.

WMO has verified 2 new world records for alightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA - 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2